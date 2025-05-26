Сколько нужно работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Италии

О том, сколько надо работать жителям Италии, чтобы накопить на собственную квартиру, рассказывает 24 Канал.
Сколько стоят квартиры в разных городах Италии
Согласно данным сайта immobiliare.it, средние цены на недвижимость в итальянских городах следующие:
- Милан – 5 481 евро за квадратный метр;
- Флоренция – 4 493 евро;
- Болонья – 3 595 евро;
- Рим – 3 563 евро;
- Неаполь – 2 932 евро;
- Турин – 2 056 евро.
Какие зарплаты в итальянских городах
По информации с сайта wagecentre.com, средняя зарплата в год в городах Италии до вычета налогов такова:
- Милан – 40 тысяч евро;
- Флоренция – 39 тысяч евро;
- Турин – 38 тысяч евро;
- Рим – 36 тысяч евро;
- Болонья – 34,5 тысячи евро;
- Неаполь – 32 тысяч евро.
Довольно быстро можно накопить на собственное жилье в Турине / Фото Pexels
Сколько надо откладывать на квартиру
Для упрощения расчетов предположим, что украинцы, проживающие в Италии, получают среднюю зарплату и экономят 50% своего дохода на приобретение квартиры. А само жилье будет иметь площадь в 50 квадратов.
Кроме этого, из средних зарплат вычислим часть, которую следует оплатить как налоги. Для зарплат в пределах 28 – 55 тысяч евро в год ставка составляет 35%.
При таких условиях на собственную квартиру можно отложить за такое время:
- Милан – 21 год;
- Флоренция – почти 18 лет;
- Болонья – 16 лет;
- Рим – чуть более чем 15 лет;
- Неаполь – 14 лет;
- Турин – более 8 лет.
Заметим, что указанные годы, необходимые на накопление на собственное жилье в Италии, все же являются достаточно усредненными, ведь не учитывают ряд факторов – точную зарплату, стоимость желаемого жилья, возможности человека или семьи откладывать определенную сумму ежемесячно и тому подобное.