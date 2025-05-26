Сколько нужно работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Италии

Чтобы отложить на покупку собственного жилья, в разных городах Италии необходимо разное количество времени. Например, в Милане на это понадобится более 20 лет, а в Турине чуть более 8 лет.

О том, сколько надо работать жителям Италии, чтобы накопить на собственную квартиру, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Есть только одно требование: в Италии дома продают за 1 евро