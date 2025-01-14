В одном из городов цены упали на 12%: где ощутимо подешевели квартиры в новостройках

За последние шесть месяцев в 13 городах Украины упали цены на жилье в новостройках. Однако в других городах стоимость недвижимости пошла вверх.

О динамике цен на жилье первичного рынка 24 Канал рассказывает со ссылкой на статистку ЛУН.

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Где упали цены на жилье в новостройках

За последние полгода цены на квартиры в новостройках больше всего упали в Запорожье – на 12% в валюте. Квадратный метр жилья там сейчас продают за 630 долларов. Недвижимость в городе ощутимо подешевела из-за приближения линии фронта. Однако в течение 2024 года в Запорожье ввели в эксплуатацию 400 квартир. В продаже там 11 новостроек, 6 застройщиков предоставляют рассрочку, а в пяти можно взять жилье в ипотеку по программе "еОселя".

Сразу за Запорожьем идет Ужгород. Там цены на недвижимость первичного рынка за полгода уменьшились на 11% в валюте. Квадратный метр жилья продают за 1 070 долларов. Эксперты отмечают, что такая ситуация из-за того, что стоимость недвижимости в Ужгороде во время войны достигла своего максимума. Люди все чаще покупают жилье в других городах на Западе Украины, которые также считают относительно безопасными. В Ужгороде в продаже сейчас 40 новостроек. В течение 2024 года в эксплуатацию ввели 1 550 новых квартир, что на 87% больше, чем за предыдущий год.

Помещение в новостройках Харькова подешевело на 10%. За квадрат там следует выложить 620 долларов. Спрос на квартиры в городе есть. В жилье больше всего заинтересованы люди, которые получили компенсацию от государства за разрушенное в результате войны жилье в Харьковской области.



Цены на недвижимость на первичном рынке в городах Украины / Инфографика ЛУН

У Житомире и Николаеве недвижимость стала дешевле на 7%. Квадратный метр в новостройках этих городов стоит за 700 долларов 660 соответственно. У Сумах и Полтаве цены упали на 6 і 5%. За квадрат там нужно отдать 600 и 770 долларов.

У Львове стоимость квартир в новостройках снизилась на 4%. Однако недвижимость там все еще остается самой дорогой в Украине. Квадрат на первичке стоит в среднем 1 300 долларов. Львов также в тройке лидеров по наибольшему количеству сданного в эксплуатацию жилья – 5 420 квартир за 2024 год. Сейчас в продаже в городе 128 новостроек.

У Киеве и Днепре цены на новостройки упали на 3%. Квадратный метр предлагают за 1 230 и 1 060 долларов соответственно. В 2024 году столица стала лидером по сдаче нового жилья – 10 730 квартир. В Днепре этот показатель значительно ниже – 1 340.



У Черновцах, Одессе и Чернигове стоимость жилья уменьшилась на 1%. Квадрат в новостройках в среднем стоит 970, 950 и 690 долларов соответственно.



За последние полгода жилье первички подешевело в 13 городах / Фото Pexels

Где жилье на первичке подорожало

Ощутимо цены на новостройки за последние 6 месяцев выросли в Кропивницком – на 8% в валюте. За квадрат там следует выложить 1 070 долларов. За прошлый год в городе появились три новых ЖК, однако в эксплуатацию не сдали ни одной квартиры.

У Ровно стоимость недвижимости на первичном рынке также повысилась на 8%. За квадратный метр в городе просят 920 долларов. В прошлом году Ровно стало лидером по росту цен на вторичном рынке. Квартиры там выросли в цене аж на 23% в валюте.

На 4% повысились цены в Черкассах й Ивано-Франковске. Квадрат там в среднем продают за 710 и 830 долларов соответственно. У Тернополе жилье в новостройках подорожало на 3%, квадратный метр там стоит 690 долларов.

У Луцке и Хмельницком стоимость квартир в новостройках повысилась на 2%. За квадрат нужно отдать 850 и 650 долларов соответственно.

Данных о Херсоне и оккупированных городах нет.