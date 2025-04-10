Не белый и не серый: дизайнеры назвали лучший цвет для покраски стен в 2025 году

Тренд на ретро-цвета в интерьере трудно не заметить. В последнее время в современных дизайнах ощутима нотка ностальгии, которую прежде всего создают переосмысленные старомодные оттенки.

Часто звездой стиля ретро был масляно-желтый цвет, который вернулся в интерьеры в 2025 году. Дизайнеры прогнозируют этому теплому оттенку настоящую популярность этой весной и летом, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens.

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Масляно-желтый – новый нейтральный тон 2025 года

Старомодный желтый оттенок сейчас переживает ренессанс. Дизайнеры говорят, что теперь он становится идеальным фоном для мебели и декора как в старинных, так и в современных помещениях.

Желтый – это цвет, который люди часто боятся использовать, но это фантастический цвет, чтобы "поднять" пространство. Он хорошо отражает свет и делает комнату очень теплой и привлекательной. Этот тон еще и хорошо работает в небольших уютных комнатах, в частности в ванных,

– говорит дизайнер Франческа Ровен-Пловден.

Не только дизайнеры разделяют любовь к масляно-желтому. Американские актеры Джош Бролин и Гвинет Пэлтроу недавно использовали такую краску в своих интерьерах.

Чтобы использовать масляно-желтый цвет правильно, вам нужно воспринимать которого как нейтральный, как чистое полотно, которое подчеркивает другие цвета, а не перекрывает их,

– подсказывает Сьюзан Делисс, текстильный дизайнер и декоратор интерьеров.

Выбирать цвет надо внимательно, потому что есть риск наткнуться на поразительный оттенок, например "банан" или "канарейка". Идея же современной желтой комнаты заключается в том, чтобы создать успокаивающее пространство, где сочетаются нейтральные теплые тона с немного прохладными, например, с серым, приглушенным голубым и тому подобное.