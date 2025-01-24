OLX Недвижимость подготовили аналитику, сравнив цены и количество предложений и отзывов на отдых в главных горнолыжных локациях Украины. Детали рассказывает 24 Канал.

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Цены на отдых на лыжных курортах в 2025 году

Изки , Закарпатская область. Медианная цена на жилье здесь на уровне 600 гривен за дом, 550 гривен за номер в отеле и 490 гривен за комнату.

, Закарпатская область. Медианная цена на жилье здесь на уровне 600 гривен за дом, 550 гривен за номер в отеле и 490 гривен за комнату. Пилипец , Закарпатская область. Средняя стоимость посуточной аренды домов составляет 3 500 гривен, 1 000 гривен следует заплатить за номер в гостинице.

, Закарпатская область. Средняя стоимость посуточной аренды домов составляет 3 500 гривен, 1 000 гривен следует заплатить за номер в гостинице. Мигово , Черновицкая область. Медианная цена аренды дома – 3500 гривен, номеров в отеле – 4 000 гривен, комнаты – примерно 1 500 гривен.

, Черновицкая область. Медианная цена аренды дома – 3500 гривен, номеров в отеле – 4 000 гривен, комнаты – примерно 1 500 гривен. Славское , Львовская область. За дома посуточно придется заплатить 2 000 гривен, а средняя цена на отели составляет 875 гривен.

, Львовская область. За дома посуточно придется заплатить 2 000 гривен, а средняя цена на отели составляет 875 гривен. Плавья , Львовская область. По данным OLX, это самая дешевая локация . Медианная стоимость всего жилья здесь – 500 гривен.

, Львовская область. По данным OLX, это . Медианная стоимость всего жилья здесь – 500 гривен. Подобовец , Закарпатская область. В среднем дома в аренду сдают здесь за 3 000 гривен, комнаты – за 400 гривен.

, Закарпатская область. В среднем дома в аренду сдают здесь за 3 000 гривен, комнаты – за 400 гривен. Вышка , Закарпатская область. Медианная цена за сутки в доме составляет 900 гривен, за ночь в отеле нужно выложить 1 800 гривен.

, Закарпатская область. Медианная цена за сутки в доме составляет 900 гривен, за ночь в отеле нужно выложить 1 800 гривен. Поляница (1,2 километра от Буковеля), Ивано-Франковская область. Это, как отмечают аналитики, самая дорогая локация. Медианная стоимость за аренду дома или квартиры полностью составляет здесь 5 750 гривен в сутки. За номер в гостинице придется выложить примерно 2 000 гривен, комнаты – 1 375 гривен.

Как изменились цены за год

Удешевление цен на посуточную аренду жилья зафиксировали в Изках – на 50%. А также в Пилипце – на 25% по сравнению с прошлым сезоном.

В Мигово, Славском, Плавье и Подобовце средние цены на посуточную аренду квартир остались на уровне аналогичного сезона 2024 года.

Ощутимо выросла стоимость аренды в Вышке – аж в два раза. Также цены поднялись и в Полянице, где посуточная аренда в этом сезоне стоит в среднем на 14% дороже, чем раньше.



Цены на посуточную аренду жилья на лыжных курортах зависят от локации / Фото Visit Ukraine

Какова ситуация с предложением жилья и спросом

Аналитики OLX Недвижимость также проанализировали, где уменьшилось количество объявлений на посуточную аренду жилья в декабре – январе 2024 – 2025, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 – 2024 годов.

Подобовец Закарпатской области: в этом году здесь на 25% меньше объявлений, однако количество отзывов осталась почти на том же уровне, снизившись только на 4%.

Вышка Закарпатской области: количество объявлений уменьшилось на 23%, одновременно уменьшилось и отзывов – на 22%.

Поляница Ивано-Франковской области: локация потеряла 13% предложений, но количество отзывов там выросло почти вдвое.

Зато рост количества объявлений фиксировали в таких населенных пунктах:

Плавья Львовской области: здесь наибольший рост количества объявлений – на 50%, стало больше и отзывов – в 2,2 раза больше чем раньше.

Славское Львовской области: вариантов для размещения в этом сезоне здесь на 21% больше, спрос также вырос – количество отзывов увеличилось на 51%.

Пилипец Закарпатской области: объявлений здесь на 25% больше, чем в прошлом сезоне, а отзывов – в 2,5 раза больше.

Изки Закарпатской области: здесь зафиксировали 15% прироста количества объявлений, отзывов стало больше на 6%.

Мигово Черновицкой области: на 13% больше объявлений, отзывов также больше, но только на 3%.

Эксперты подытожили, что зимний отдых на горнолыжных курортах Украины и дальше популярен. Почти на всех направлениях количество откликов в этом сезоне ощутимо выше, чем было раньше. Цены на большинстве курортов сохранились на уровне прошлогодних, хотя местами фиксируют уменьшение или рост. Все зависит от популярности направления и качества инфраструктуры.