OLX Нерухомість підготували аналітику, порівнявши ціни та кількість пропозицій й відгуків на відпочинок у головних гірськолижних локаціях України. Деталі розповідає 24 Канал.

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Ціни на відпочинок на лижних курортах у 2025 році

Ізки , Закарпатська область. Медіанна ціна на житло тут на рівні 600 гривень за будинок, 550 гривень за номер в готелі та 490 гривень за кімнату.

, Закарпатська область. Медіанна ціна на житло тут на рівні 600 гривень за будинок, 550 гривень за номер в готелі та 490 гривень за кімнату. Пилипець , Закарпатська область. Середня вартість подобової оренди будинків становить 3 500 гривень, 1 000 гривень слід заплатити за номер у готелі.

, Закарпатська область. Середня вартість подобової оренди будинків становить 3 500 гривень, 1 000 гривень слід заплатити за номер у готелі. Мигове , Чернівецька область. Медіанна ціна оренди будинку – 3500 гривень, номерів у готелі – 4 000 гривень, кімнати – приблизно 1 500 гривень.

, Чернівецька область. Медіанна ціна оренди будинку – 3500 гривень, номерів у готелі – 4 000 гривень, кімнати – приблизно 1 500 гривень. Славсько , Львівська область. За будинки подобово доведеться заплатити 2 000 гривень, а середня ціна на готелі становить 875 гривень.

, Львівська область. За будинки подобово доведеться заплатити 2 000 гривень, а середня ціна на готелі становить 875 гривень. Плав'я , Львівська область. За даними OLX, це найдешевша локація . Медіанна вартість всього житла тут – 500 гривень.

, Львівська область. За даними OLX, це . Медіанна вартість всього житла тут – 500 гривень. Подобовець , Закарпатська область. У середньому будинки в оренду здають тут за 3 000 гривень, кімнати – за 400 гривень.

, Закарпатська область. У середньому будинки в оренду здають тут за 3 000 гривень, кімнати – за 400 гривень. Вишка , Закарпатська область. Медіанна ціна за добу в будинку становить 900 гривень, за ніч у готелі потрібно викласти 1 800 гривень.

, Закарпатська область. Медіанна ціна за добу в будинку становить 900 гривень, за ніч у готелі потрібно викласти 1 800 гривень. Поляниця (1,2 кілометра від Буковелю), Івано-Франківська область. Це, як зазначають аналітики, найдорожча локація. Медіанна вартість за оренду будинку чи квартири повністю складає тут 5 750 гривень за добу. За номер у готелі доведеться викласти приблизно 2 000 гривень, кімнати – 1 375 гривень.

Як змінилися ціни за рік

Здешевлення цін на подобову оренду житла зафіксували в Ізках – на 50%. А також у Пилипці – на 25% порівняно з минулим сезоном.

У Миговому, Славському, Плавʼї та Подобовці середні ціни на подобову оренду помешкань залишилися на рівні аналогічного сезону 2024 року.

Найвідчутніше зросла вартість оренди у Вишці – аж у два рази. Також ціни піднялись і в Поляниці, де подобова оренда цього сезону коштує в середньому на 14% дорожче, ніж раніше.



Ціни на подобову оренду житло на лижних курортах залежать від локації / Фото Visit Ukraine

Яка ситуація з пропозицією житла та попитом

Аналітики OLX Нерухомість також проаналізували, де зменшилась кількість оголошень на подобову оренду житла у грудні – січні 2024 – 2025, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 – 2024 років.

Подобовець Закарпатської області: цьогоріч тут на 25% менше оголошень, однак кількість відгуків лишилась майже на тому ж рівні, знизившись тільки на 4%.

Вишка Закарпатської області: кількість оголошень зменшилася на 23%, водночас поменшало і відгуків – на 22%.

Поляниця Івано-Франківської області: локація втратила 13% пропозицій, але кількість відгуків там зросла майже вдвічі.

Натомість зростання кількості оголошень фіксували у таких населених пунктах:

Плав'я Львівської області: тут найбільше зростання кількості оголошень – на 50%, побільшало і відгуків – у 2,2 раза більше ніж раніше.

Славсько Львівської області: варіантів для розміщення цього сезону тут на 21% більше, попит також виріс – кількість відгуків збільшилася на 51%.

Пилипець Закарпатської області: оголошень тут на 25% більше, ніж минулого сезону, а відгуків – у 2,5 раза більше.

Ізки Закарпатської області: тут зафіксували 15% приросту кількості оголошень, відгуків стало більше на 6%.

Мигове Чернівецької області: на 13% більше оголошень, відгуків також більше, але тільки на 3%.

Експерти підсумували, що зимовий відпочинок на гірськолижних курортах України й далі популярний. Майже на всіх напрямках кількість відгуків цього сезону відчутно вища, ніж була раніше. Ціни на більшості курортів збереглися на рівні торішніх, хоча місцями фіксують зменшення або зростання. Усе залежить від популярності напрямку і якості інфраструктури.