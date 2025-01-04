Про крижані готелі з усього світу, які пропонують унікальний туристичний досвід, 24 Канал розповідає у матеріалі.

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Hotel de Glace (Канада)

Лише за двадцять хвилин їзди від міста Квебек розташоване курортне селище Valcartier Vacation Village. У ньому є крижаний готель, який приймає відвідувачів з кінця грудня до середини березня.

Підлога закладу виготовлена з ущільненого снігу, а стіни – з льоду. Ліжок немає – тільки військові спальні мішки та м'які килимки. Гості мають переглянути обов'язкове навчальне відео та суворо дотримуватися техніки тришарового одягу.

Мандрівники можуть покататися на льодових гірках, прогулятися на снігоходах, а також спробувати зробити снігову скульптуру.

Також на території готелю є спа-центр із сауною та гідромасажною ванною.



Льодовий готель Hotel de Glace в Канаді / Фото Luc Blain

Snowhotel Kirkenes (Норвегія)

Готель розташований на півночі країни поблизу міста Кіркенес. Там є зручне транспортне сполучення – аеропорт і поромний термінал. Однак туристи можуть доїхати до готелю цікавішим транспортом – на собачій упряжці.

Готель має 20 вишуканих номерів площею. Вони вражають унікальним дизайном і оздобленням зі снігу й льоду. Щоправда, гості змушені ділити одну загальну ванну кімнату, яка розташована у сусідній будівлі.



Готель Snowhotel Kirkenes у Норвегії / Фото Nicolas Vera-Ortiz

Аби мандрівникам було комфортно перебувати в такому незвичайному середовищі, їм дають теплі спальники, термопокривала й зимовий одяг для активних видів відпочинку.

Крім того, туристи можуть полювати на королівських крабів, кататися на санчатах і насолодитися романтичною вечерею у традиційному скандинавському наметі, де їх при вході зустріне живий олень. Ну і як без північного сяйва – у його пошуках можна вирушити в нічну подорож.

Заклад працює незалежно від пори року – 365 днів. У літній сезон готель дає можливість відчувати себе наче взимку. Це можливо завдяки інноваційній технології охолодження.

Iglu-Dorf, Австрія

Розташований поблизу міста Інсбрук на висоті 2 000 метрів над рівнем моря. Заклад приймає відвідувачів з грудня по квітень.

Готель пропонує зимовий відпочинок для пар, компанії друзів, сімей з дітьми від 6 років або індивідуальних мандрівників. Гостей забезпечують спальниками та термокилимками.



Крижаний готель Iglu-Dorf в Австрії / Фото Iglu-Dorf

На території локації є ресторан та бар, де можна насолодитися сирним фонду або смачним напоєм. Там також є сауна, яка дуже доречна у зимовій атмосфері.

Для охочих відпочити активно є можливість покататися на снігоступах.

Icehotel (Швеція)

Розташований поблизу села Юккас'ярві. У готелі можна зупинитися з грудня по квітень.

Він відрізняється широким вибором приміщень – є кімнати, повністю висічені з криги, та більш традиційні номери зі стандартним опаленням. Там також дають в оренду теплий зимовий одяг і спальники.

Особливістю цього місця є щорічна виставка крижаних скульптур. Митці з усіх куточків світу приїжджають туди, аби перетворити лід на справжні шедеври мистецтва.



Крижаний готель Icehotel у Швеції / Фото motoroaming.com

Ба більше, закохані можуть взяти шлюб у крижаній каплиці, розташованій на території локації.

Любителі активного відпочинку можуть покататися на лижах, відправитись у поїздку на собачих упряжках та піти на "пошуки" північного сяйва. Ті, хто полюбляє пасивніший відпочинок, можуть зупинитися у місцевому крижаному барі, в якому напої подають в унікальних келихах з льодом.

Snow and Ice Arctic SnowHotel (Фінляндія)

Розташований неподалік міста Рованіемі, яке є адміністративним центром губернії Лапландія та однойменної провінції.

Готель відкритий для відвідувачів зі середини грудня і до кінця березня. З вересня для гостей доступне проживання у скляних іглу, які мають неймовірний огляд на 360 градусів, та незабутні враження від снігу та льоду.

Восени та на початку зими мандрівники можуть відпочити в сауні та джакузі на відкритому повітрі або спробувати свої сили у скульптурах із льоду. Взимку готель пропонує крижані бар, ресторан, сауну. Також там є льодова каплиця.



Готель Snow and Ice Arctic SnowHotel у Фінляндії / Фото arcticsnowhotel.fi

Доступні прогулянки на снігоступах, сафарі на електричних снігоходах і катання на оленячих упряжках. Охочі насолодитися спогляданням північного сяйва матимуть таку можливість.