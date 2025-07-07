В Индии построили мост, который поражает своей формой: почему людям он не понравился

В индийском штате Мадгья-Прадеш возвели мост с необычной конструкцией – на его проезжей части предусмотрен резкий поворот под углом 90 градусов. На реализацию проекта потратили немалую сумму.

О возведении моста и реакции людей на него 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Times of India.

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Необычный мост в Индии

В Индии построили оригинальный мост. По замыслу, сооружение должно было улучшить транспортное сообщение между районами Махамай Ка Баг, Пушпа Нагар, железнодорожным вокзалом и Новым Бхопалом, а также уменьшить нагрузку на дороги, которыми ежедневно пользуется примерно 300 тысяч человек.

На мост в Индии потратили более 2 миллионов долларов.

Однако мост стал объектом обсуждений и критики среди местных жителей, которые поставили под сомнение его целесообразность. Многих удивил опасный резкий поворот, что может создать трудности для водителей.

Представители власти, ответственные за строительство, объяснили, что были ограничены в выборе из-за недостатка свободной земли и близости станции метро. По их словам, проект меняли трижды, пытаясь адаптировать его к условиям.

Железнодорожный департамент не внес поправок в план и в конце концов утвердил строительство, несмотря на нетипичное расположение конструкции.

Как выглядит нетипичный мост в Индии, который критикуют местные: смотрите видео

Как будут решать проблему

Сейчас правительство обещает внести коррективы: железнодорожные службы выделят дополнительную территорию, а поворот на мосту будет сглажен для обеспечения безопасного движения.

В связи с ситуацией, власти штата отстранили от должностей семерых инженеров. Подрядчика и проектную компанию Puneet Chaddha внесли в черный список.