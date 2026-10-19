Может ли владелец квартиры заходить к арендаторам без разрешения

Статья 30 Конституции Украины гарантирует каждому человеку право на неприкосновенность жилища. Оно распространяется не только на собственников недвижимости, но и на людей, которые законно арендуют квартиру. Поэтому арендодатель не может самовольно заходить в жилье, пока там проживают арендаторы, пишет 24 Канал.

Владелец может проверять состояние квартиры, но такие визиты необходимо заранее согласовать с жильцами. В договоре аренды можно определить, как часто будут проводиться проверки, за сколько времени арендодатель должен предупреждать о своем приходе и в какие часы может осматривать жилье. В то же время никакие условия договора не могут лишать арендаторов права на неприкосновенность жилья.

Самого уведомления о визите не всегда достаточно, чтобы попасть в квартиру. Если стороны не договорились о порядке посещений, собственник должен согласовать свой приход с арендатором. Наличие запасных ключей также ничего не меняет: пользоваться ими для самовольного входа в жилье нельзя.

Закон допускает проникновение в жилье без согласия жильцов в исключительных случаях. В частности, статья 30 Конституции предусматривает возможность иного установленного законом порядка, когда необходимо спасти жизнь людей или имущество.

Важно! За незаконное проникновение в жилье предусмотрена ответственность по статье 162 Уголовного кодекса Украины. Владельцу может грозить штраф, исправительные работы или ограничение свободы на срок до трех лет. Однако не каждый визит без предупреждения автоматически считается преступлением.

Если владелец заходит в жилье без разрешения, арендатору следует сохранить переписку, сообщения и другие доказательства таких визитов. В случае незаконного проникновения можно обратиться в полицию. Договор аренды и собранные доказательства помогут подтвердить, при каких обстоятельствах владелец попал в квартиру.

Напомним, арендовать квартиру без письменного договора рискованно как для собственника, так и для арендатора. В случае конфликта будет сложнее доказать размер арендной платы, условия возврата залога, наличие задолженности или ответственность за поврежденное имущество.