Чи може власник квартири заходити до орендарів без дозволу

Стаття 30 Конституції України гарантує кожній людині право на недоторканність житла. Воно поширюється не лише на власників нерухомості, а й на людей, які законно орендують квартиру. Тому орендодавець не може самовільно заходити до помешкання, поки там проживають орендарі, пише 24 Канал.

Власник може перевіряти стан квартири, але такі візити потрібно заздалегідь погодити з мешканцями. У договорі оренди можна визначити, як часто проводитимуться перевірки, за скільки часу орендодавець має попереджати про свій прихід та в які години може оглядати житло. Водночас жодні умови договору не можуть позбавляти орендарів права на недоторканність помешкання.

Самого повідомлення про візит не завжди достатньо, щоб потрапити до квартири. Якщо сторони не домовилися про порядок відвідувань, власник повинен узгодити свій прихід з орендарем. Наявність запасних ключів також нічого не змінює: користуватися ними для самовільного входу до житла не можна.

Закон допускає проникнення до житла без згоди мешканців у виняткових випадках. Зокрема, стаття 30 Конституції передбачає можливість іншого встановленого законом порядку, коли потрібно рятувати життя людей або майно.

Важливо! За незаконне проникнення до житла передбачена відповідальність за статтею 162 Кримінального кодексу України. Власнику може загрожувати штраф, виправні роботи або обмеження волі на строк до трьох років. Проте не кожен візит без попередження автоматично вважається злочином.

Якщо власник заходить до житла без дозволу, орендарю варто зберегти листування, повідомлення та інші докази таких візитів. У разі незаконного проникнення можна звернутися до поліції. Договір оренди та зібрані докази допоможуть підтвердити, за яких обставин власник потрапив до квартири.

Нагадаємо, орендувати квартиру без письмового договору ризиковано і для власника, і для орендаря. У разі конфлікту буде складніше довести розмір орендної плати, умови повернення застави, наявність боргу або відповідальність за пошкоджене майно.