Жилищный ваучер и "еОселя": почему совместить программы пока нельзя

Жилищный ваучер пока нельзя использовать для первого взноса или погашения кредита по "еОселе". В Укрфинжилье объяснили, с чем связано такое ограничение и какой сертификат можно использовать участникам программы.

Почему жилищный ваучер нельзя использовать в "еОсели"?

В Укрфинжилье отметили, что использование жилищного ваучера для уплаты первого взноса по ипотеке или погашения уже действующего кредита в рамках программы "еОселя" пока невозможно.

Постановление Кабинета Министров Украины от 22.09.25 года №1176 предусматривает, что жилье, приобретенное с использованием жилищного ваучера, не может быть отчуждено в течение пяти лет. В то же время механизм ипотеки предусматривает передачу недвижимости в залог банку и государственную регистрацию обременения такого имущества в соответствии с Законом Украины "Об ипотеке", Законом Украины "О нотариате" и Законом Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений",

– пишет Укрфинжилье.

В компании добавили, что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства работает над законодательными изменениями для согласования действия двух государственных программ поддержки.

Каким сертификатом можно оплатить первый взнос по ипотеке "еОселя"?

Для уплаты первого взноса по программе "еОселя" можно использовать сертификат "еВідновлення". Именно этот механизм уже предусмотрен действующими правилами программы.

В то же время сертификат "еВідновлення" пока нельзя применять для погашения уже оформленного ипотечного кредита, поскольку это еще не предусмотрено законодательством.

Что сообщалось о "еОселе" ранее?

Месяц назад в Дії отмечали, что жилищный ваучер можно направить не только на частичное погашение кредита, но и на оплату первого взноса по программе "еОселя". Для этого заемщик должен был выбрать квартиру и согласовать с застройщиком или продавцом использования жилищного ваучера.

Также в конце 2025 года Кабинет Министров обновил правила участия в программе "еОселя". В частности, льготной ипотекой под 3% могут воспользоваться мобилизованные граждане. Для ветеранов, участников боевых действий, ВПО и других граждан Украины ставка составляет 7% годовых.