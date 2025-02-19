"Большой развращенный ребенок": муж не хочет делиться родительским домом, но брат не сдается

Двое братьев не могут поделить дом, который унаследовали от родителей. Проблема в том, что один из братьев живет там много лет и не хочет делиться имуществом.

Мужчина, который живет в доме годами, отказывается платить какую-то долю или хотя бы деньги за аренду своему брату. Тот решил обратиться за советом к пользователям Reddit, пишет 24 Канал.

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Один из братьев "захватил" родительский дом

По словам мужчины, его 51-летний брат годами живет в родительском доме, за исключением непродолжительного брака. За это он ни разу не платил аренду и не предлагал помощь. Более того, финансово полагался на мать. Автор сообщения называет своего брата "большим развращенным ребенком".

Я имею ипотеку и другие расходы. Предложил брату выкупить вторую половину дома, а тот устроил истерику и назвал меня эгоистом. Мол, не собирается отдавать деньги за то, что я получил бесплатно,

– рассказал автор сообщения.

Пользователи в основном выразили поддержку брату, который чувствует себя в безвыходной ситуации из-за таких упреков.

"Он тоже получил долю дома бесплатно. Если он не согласится на ваше предложение, то можно подселить к нему кого угодно", – написал один из комментаторов, собрав много предпочтений.

Что говорят специалисты

Лицензированный брачный и семейный терапевт Эмили Целлер прокомментировала эту запутанную ситуацию.

Справедливость и ответственность здесь имеют ключевое значение. Ваш брат годами жил в доме без арендной платы, не оплачивая счета и налоги на недвижимость. Теперь, когда это уже ваша совместная собственность, будет справедливо, если он или выкупит жилье, или будет платить деньги,

– отметила эксперт.

В таком случае стоит рассмотреть вариант принудительной продажи своей доли. Эмили Целлер говорит, что это может стать лучшим решением.