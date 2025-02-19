Чоловік, який живе в будинку роками, відмовляється сплачувати якусь частку або принаймні гроші за оренду своєму братові. Той вирішив звернутися за порадою до користувачів Reddit, пише 24 Канал.

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Один із братів "захопив" батьківський будинок

За словами чоловіка, його 51-річний брат роками живе в батьківській хаті, за винятком нетривалого шлюбу. За це він жодного разу не платив оренду й не пропонував допомогу. Ба більше, фінансово покладався на матір. Автор допису називає свого брата "великою розбещеною дитиною".

Я маю іпотеку та інші витрати. Запропонував братові викупити другу половину будинку, а той влаштував істерику і назвав мене егоїстом. Мовляв, не збирається віддавати гроші за те, що я отримав безплатно,

– розповів автор допису.

Користувачі здебільшого висловили підтримку братові, який почувається в безвихідній ситуації через такі закиди.

"Він теж отримав частку будинку безплатно. Якщо він не погодиться на вашу пропозицію, то можна підселити до нього кого завгодно", – написав один із коментаторів, зібравши багато вподобань.

Що кажуть спеціалісти

Ліцензований шлюбний та сімейний терапевт Емілі Целлер прокоментувала цю заплутану ситуацію.

Справедливість і відповідальність тут мають ключове значення. Ваш брат роками жив у будинку без орендної плати, не оплачуючи рахунки та податки на нерухомість. Тепер, коли це вже ваша спільна власність, буде справедливо, якщо він або викупить житло, або сплачуватиме гроші,

– зазначила експертка.

У такому випадку варто розглянути варіант примусового продажу своєї частки. Емілі Целлер каже, що це може стати найкращим рішенням.