"Когда люди видят – ужасаются": житель небоскреба в Нью-Йорке показал вид из своего окна

Житель Нью-Йорка поделился необычным видом из своего окна. Он живет в одном из самых больших небоскребов города и имеет возможность ежедневно "касаться" облаков.

Мужчина, который часто публикует видео из своей жизни в тиктоке, показал окна в высотной квартире. За ними не видно ничего, кроме густого тумана, что вызвало у пользователей в основном тревогу, рассказывает 24 Канал.

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Американец "касается" облаков из окна своего пентхауса

Мужчина показывает "прекрасный вид" из своей квартиры в особенно влажный и пасмурный день, когда крышу здания часто покрывают белые облака.

На видео видно, как он подъезжает на лифте к помещению на верхнем этаже здания. А потом поворачивает камеру на "ослепительно белый свет", что видно сквозь окна в гостиной. Затем он выдвигает руку из окна, чтобы продемонстрировать, как он может "касаться" густых облаков.

Житель пентхауса показал вид из окна: видео

Это видео стало вирусным и собрало более 50 миллионов просмотров. Пользователи были ошеломлены, но одновременно напуганы, чем делились в комментариях:

Представьте себе, насколько там страшная молния;

У кого-то еще немного сжался желудок, когда он высунул руку в окно?

Впустите облако в свой дом!

Мой страх высоты не выдерживает.

Местные издания предполагают, что мужчина живет в небоскребе 30 Hudson Yards, что расположен на западной стороне Мидтауна Манхэттена. Он имеет 390 метров высоты и вмещает 103 этажа.

По состоянию на май 2025 года это седьмое по высоте здание в Нью-Йорке и девятое по высоте в Соединенных Штатах.