Владелец отказался покинуть свой дом, поэтому теперь он живет посреди магистрали

В Китае мужчина, по имени Хуан Пин, отказался переезжать из-за строительства автомагистрали. Работники не нашли другого выхода, чем возвести дорогу вокруг жилья.

Теперь мужчина живет посреди автострады, пишет 24 Канал, ссылаясь на The Sun. Его дом больше "напоминает тюрьму", а не жилье, говорят местные журналисты.

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Владельцу предлагали деньги, но он не согласился

Мужчина отказался переезжать даже тогда, когда ему предложили хорошую компенсацию. Также владелец имел возможность выбрать новое любое место жительства.

Власти предложили Хуану 178,2 фунта стерлингов и три дома на выбор в обмен на согласие. Однако все предложения были напрасны.

Теперь дом стоит в центре оживленной автострады и окружен высокими стенами. Учитывая сложные условия жизни, владелец уже изменил мнение.



Вокруг жилья продолжается строительство автострады / Фото Jam Press

Что теперь думает мужчина, живя в центре автострады

Возле дома Хуана царит беспорядок, а в воздухе летает много пыли. Шум строительных работ нарушает его покой – стены дома сильно вибрируют. Даже 11-летний внук владельца не смог это терпеть, поэтому возвращается в город, чтобы отдохнуть от шума.

Если бы я мог вернуть время назад, я согласился бы на предложенные ими условия сноса,

– сказал Хуан.

Необычный вид дома, что сверху напоминает глаз, привлек внимание местных жителей. Они часто приходят к мужчине и фотографируют его жилье.