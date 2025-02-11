Есть определенные требования: в маленьком поселении возвели дома, в которых можно жить бесплатно
На Аляске есть уникальное поселение с маленькими домами. В них можно жить бесплатно, однако только определенным категориям населения.
Проект направлен на помощь тем, кто испытывает трудности с поиском жилья, особенно в суровых климатических условиях. Детали 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Sun.
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Поселок с бесплатным жильем
В Анкоридже, что в штате Аляска, откроют уникальное поселение. В нем есть маленькие дома, в которых бесплатно смогут жить пожилые люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Поселение получило название In Our Backyard ("В нашем дворе"). Оно состоит из 6 маленьких домов и одного трейлера с ванной комнатой. Расположено жилье на территории Центральной лютеранской церкви.
Чтобы получить право на проживание там, кандидаты должны соответствовать определенным требованиям, в частности:
- возраст – 50 лет и более;
- способность жить самостоятельно;
- готовность воздерживаться от алкоголя, наркотиков на территории поселка;
- отсутствие регистрации в качестве сексуального преступника.
Интересно, что жители поселения ежемесячно будут платить небольшую сумму, однако смогут вернуть все уплаченные деньги, когда найдут постоянное жилье.
Такой вид имеют маленькие домики, в которых можно пожить бесплатно / Фото inourbackyard-ak
Как возникла идея создания поселения
Проект реализуют из-за роста проблемы бездомности в регионе. Он не только предоставляет пожилым людям временное жилье, но и помогает избежать создания стихийных палаточных городков.
Инициатива является частью более широкого движения, который распространен в стране и направлен на решение жилищного кризиса с помощью инновационных подходов.
Организаторы проекта надеются, что подобные поселения появятся и в других регионах. Это даст возможность помочь нуждающимся и предоставить им шанс на стабильное будущее.