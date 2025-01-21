Открывается вид, перехватывающий дух: мужчина возвел в лесу причудливый 56-метровый дом

На Аляске мужчина возвел оригинальный дом высотой 56 метров. С его вершины открывается невероятный пейзаж.

Как у автора проекта и владельца дома строителя Филиппа Вайднера возникла идея построить оригинальный дом, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Daily Star.

Читайте также "Самый темный дом" в Британии продают: внутри он почти полностью черный

История оригинального дома

Мужчина превратил обычную двухэтажную деревянную избушку в произведение архитектурного искусства. Он постепенно достраивал к зданию все новые и новые этажи.

Причудливый дом поднимается вверх на 56 метров. Он расположен в лесу в городке Талкетна, что на Аляске. Вид, который открывается оттуда, захватывает как урбанистических исследователей, так и ценителей интересных архитектурных объектов.

Владелец дома отмечает, что это не фантастическая локация, а реальное помещение, в котором могут жить люди. Однажды Филипп Вайднер решил осуществить свою мечту – добраться до неба. Реализовывать проект ему помогли фантазия и диплом инженера.

В зависимости от того, с какого ракурса смотреть и какой дорогой подниматься на вершину, дом может похвастаться 14 – 17 уровнями, которые объединены восемью вертикальными балками.

На вершине башни есть комната в форме восьмиугольника. В нее можно попасть с помощью крана и стальной опоры, размещенной на вершине шпиля. Оттуда открывается роскошный вид.



Такой вид имеет 56-метровый дом в лесу на Аляске / Фото Melissa Billups

Реконструкция сооружения

К сожалению, в течение последних лет дом приходит в упадок и уже начал разрушаться. Чтобы избежать досадных инцидентов, доступ на территорию ограничили. Сейчас недвижимость реставрируют.

Несмотря на то, что прогресс происходит медленно, хозяин имеет грандиозные планы на дом. Он хочет сделать из него частную резиденцию для своей семьи, а затем открыть его для общественности. Однако возводить новые этажи мужчина уже не может. Это запрещает законодательство.