До 23 % от стоимости жилья: кому и сколько придется заплатить при продаже квартиры

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Что именно придется передать государству в рамках сделки

Продажа жилья всегда связана с большими суммами, однако незнание законодательства может существенно опустошить ваш кошелек. В зависимости от истории владения имуществом и количества сделок за год финансовые потери могут составить почти четверть стоимости жилья, о чем предупреждают в ДПС Украины. Совокупная налоговая нагрузка на продавца складывается из трех ключевых платежей: налога на доходы физических лиц (НДФЛ), военного сбора и государственной пошлины.

Сколько процентов придется уплатить в разных случаях

Если вы продаете жилую недвижимость впервые за календарный год и владеете ею более трех лет, ставка налога составит 0%. Это "золотое правило", которое позволяет сохранить весь доход от продажи квартиры или дома. Нулевая ставка также автоматически применяется, если имущество было получено по наследству – в таком случае трехлетний срок владения не требуется. Если же это вторая продажа недвижимости за год или квартира находится в вашей собственности менее трех лет (и не является наследством), расходы существенно возрастают. Придется уплатить 5% НДФЛ и 5% военного сбора, что в сумме составляет 10%.

А также налоговый удар ждет тех, кто осуществляет третью и каждую последующую продажу жилья в течение года или продает коммерческие помещения. Здесь применяется ставка 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора, то есть в сумме 23%. Кроме того, при заверении договора взимается 1% государственной пошлины, которую по договоренности стороны нередко делят пополам.

Важно! Если сохранились официальные документы о расходах на приобретение квартиры, налог начисляется только на чистую прибыль – разницу между ценой покупки и продажи.

Какие расходы при покупке ложатся на покупателя

Финансовое бремя покупателя несколько легче, однако полностью избежать сборов невозможно. Обязательным является сбор на государственное пенсионное страхование в размере 1% от стоимости объекта, который перечисляется еще до нотариального удостоверения. Кроме того, в бюджете сделки следует учесть сопутствующие услуги: работу нотариуса (около 0,5–1%), оценку имущества, регистрационные государственные пошлины за внесение в реестр прав и возможную комиссию риэлтора, которая на рынке традиционно колеблется от 3% до 5%.

Что известно о предыстории этих налоговых правил

Действующая шкала налогообложения недвижимости формировалась поэтапно для борьбы со спекулятивными перепродажами и пополнения бюджета. Существенное усиление налоговой нагрузки произошло еще в конце 2024 года, когда государство повысило ставку военного сбора с 1,5% до 5%. С тех пор налоговая служба контролирует сделки через нотариальные реестры, а любая попытка занизить оценочную стоимость или скрыть фактический доход грозит продавцам серьезными штрафными санкциями.

К слову, есть пять важных характеристик, на которые стоит обратить внимание при покупке жилья. В частности, покупатели учитывают конечную стоимость жилья, доступность первоначального взноса и ежемесячных платежей, а также безопасность, энергоэффективность и быстрое заселение. Что касается безопасности, то речь идет о наличии укрытия или подземной парковки. Также – будет ли отопление, будут ли работать лифты и насосы, и есть ли освещение в местах общего пользования.