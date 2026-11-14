До 23% від вартості житла: кому та скільки доведеться заплатити при продажу квартири

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Що саме доведеться віддати державі під час угоди

Продаж житла завжди пов'язаний із великими сумами, однак незнання законодавства здатне суттєво спустошити ваш гаманець. Залежно від історії володіння майном та кількості угод за рік, фінансові втрати можуть сягнути майже чверті вартості оселі, про що попереджають у ДПС України. Сукупне податкове навантаження на продавця формується з трьох ключових платежів: податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військового збору та державного мита.

Скільки відсотків доведеться сплатити у різних випадках

Якщо ви продаєте житлову нерухомість вперше за календарний рік і володієте нею понад три роки, ставка податку складе 0%. Це золоте правило, яке дає змогу зберегти весь дохід від продажу квартири чи будинку. Нульова ставка також автоматично застосовується, якщо майно було отримане у спадщину – у такому разі трирічний термін володіння не вимагається. Якщо ж це другий продаж нерухомості за рік або квартира перебуває у вашій власності менше трьох років (і не є спадщиною), витрати суттєво зростають. Доведеться сплатити 5% ПДФО та 5% військового збору, що разом становить 10%.

А також податковий удар чекає на тих, хто здійснює третій і кожен наступний продаж житла за рік, або продає комерційні приміщення. Тут застосовується ставка 18% ПДФО плюс 5% військового збору, тобто сумарно 23%. Крім того, під час посвідчення договору стягується 1% державного мита, яке за домовленістю сторони нерідко ділять навпіл.

Важливо! Якщо збереглися офіційні документи щодо витрат на придбання квартири, податок нараховується лише на чистий прибуток – різницю між ціною купівлі та продажу.

Які витрати під час купівлі лягають на покупця

Фінансовий тягар покупця дещо легший, проте повністю уникнути зборів неможливо. Обов'язковим є збір на державне пенсійне страхування в розмірі 1% від вартості об'єкта, який перераховується ще до нотаріального посвідчення. Додатково бюджет угоди має враховувати супутні послуги: роботу нотаріуса (близько 0,5–1%), оцінку майна, реєстраційні держмита за внесення до реєстру прав та можливу комісію рієлтора, яка на ринку традиційно коливається від 3% до 5%.

Що відомо про передісторію цих податкових правил

Чинна шкала оподаткування нерухомості формувалася поетапно для боротьби зі спекулятивними перепродажами та наповнення бюджету. Суттєве посилення навантаження відбулося ще наприкінці 2024 року, коли держава підняла ставку військового збору з 1,5% до 5%. Відтоді податкова служба контролює операції через нотаріальні реєстри, а будь-яка спроба занизити оціночну вартість або приховати фактичний дохід загрожує продавцям серйозними штрафними санкціями.

До слова, є пʼять важливих характеристик на які варто звернути увагу при купівлі житла. Зокрема, покупці зважають на кінцеву вартість оселі, доступність першого внеску та щомісячних платежів, а також, безпеку, енергоефективність і швидке заселення. Щодо безпеки - то йдеться про наявність укриття чи підземного паркінгу. Також - чи буде опалення та чи працюватимуть ліфти й насоси і чи є освітлення місць загального користування.