Только за "лишние" метры: кто будет платить налог на жилье в 2026 году

В 2026 году владельцы квартир и домов могут получить новые счета за недвижимость. Налог будет взиматься не со всего жилья, а только с тех квадратных метров, которые превышают установленную законом льготную площадь.

Какую сумму нужно уплатить за недвижимость в 2026 году

Размер налога на недвижимость зависит не только от площади жилья, пишет 24 Канал.

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Конкретную ставку устанавливает местный совет, поэтому суммы могут отличаться в зависимости от общины. В то же время существует верхний предел: ставка не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за каждый квадратный метр сверх нормы.

В 2026 году максимальная сумма составляет 120 гривен за один "лишний" квадратный метр. То есть владелец платит не за всю квартиру или дом, а только за площадь, превышающую льготный лимит.

Например, если квартира имеет площадь 80 квадратных метров, налог начислят не на всю площадь, а только на 20 квадратных метров сверх нормы. По максимальной ставке это может составить около 2 400 гривен.

Для квартиры площадью 100 квадратных метров сумма может вырасти примерно до 4 800 гривен. Если речь идет о доме площадью 150 квадратных метров, налог могут начислить за 30 квадратных метров сверх нормы – это около 3 600 гривен.

Отдельное правило действует для крупной недвижимости. Если площадь квартиры превышает 300 квадратных метров, а дома – 500 квадратных метров, владельцу дополнительно начисляют еще 25 тысяч гривен в год.

Кто должен платить налог на недвижимость

Налог касается владельцев жилой недвижимости, площадь которой превышает установленную льготную норму. Важно, что для расчета берут общую площадь жилья, а не только жилые комнаты.

Льготные нормы следующие:

квартира – до 60 квадратных метров;

дом – до 120 квадратных метров;

квартира и дом вместе – до 180 квадратных метров.

Если площадь жилья не превышает эти пределы, налог не начисляется.

Когда нужно уплатить налог на недвижимость

В 2026 году украинцы будут платить налог за 2025 год. Налоговая должна отправить уведомление-решение с рассчитанной суммой до 1 июля 2026 года. Получить его можно по почте или через электронный кабинет плательщика.

После получения платежного уведомления у владельца есть 60 дней, чтобы уплатить налог. Если не уложиться в этот срок, придется платить больше. За просрочку до 30 дней предусмотрен штраф в размере 5% от суммы налога. Если задержка превышает 30 дней, штраф увеличивается до 10%. После 90 дней просрочки дополнительно может быть начислена пеня.

Как законно уменьшить сумму налога

Сумму в платежке стоит проверить даже тем собственникам, у которых нет льгот. Прежде всего нужно сверить технический паспорт на жилье с данными налоговой. Ошибка может быть в площади, адресе, количестве собственников или других сведениях – то есть повлияет на сумму.

Налог также может изменить распределение долей собственности. Если квартира имеет площадь 80 квадратных метров и оформлена на одного собственника, налог начислят за 20 сверхнормативных метров.