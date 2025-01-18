Апартаменты в золоте, курорты и гольф-клубы: какой недвижимостью владеет Трамп – яркие фото

Дональд Трамп, инаугурация которого вот-вот состоится в США, может похвастаться немалым состоянием, среди которых – элитная недвижимость. Ее стоимость аналитики оценивают более чем в 1,1 миллиарда долларов.

Недвижимость политика – это гольф-клубы, курорты и объекты недвижимости в Нью-Йорке, других американских городах и за пределами США. 24 Канал со ссылкой на Forbes и The Trump Organization предлагает узнать больше о некоторой недвижимости Трампа.

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Недвижимость Трампа в Нью-Йорке

Этот город буквально усеян разнообразными зданиями имени Трампа. Это не значит, что они полностью принадлежат политику, однако частью помещений в них он все же владеет.

Trump World Tower – 72-этажное здание, которое поднимается на 262 метра. Строительство начали в 1999 году и завершили в 2001. Это самый высокий из жилых домов, которые построил Дональд Трамп. Там ему принадлежат коммерческий и гаражный секторы, а также часть жилых помещений, что оценивается в 20 миллионов долларов.

Trump World Tower в Нью-Йорке / Фото The Trump Organization

Trump Tower – это 58-этажный небоскреб, высота которого – 202 метра. Сооружение построили еще в 1983 году. В здании расположены офисы, отель и апартаменты.

Трампу принадлежат площади под розничную торговлю и офисы в нижней половине здания. В целом его доля составляет 61 миллион долларов.



Trump Tower в Нью-Йорке / Фото The Trump Organization

Личная резиденция политика там – это три верхних этажа, общая площадь которых – 3 тысячи квадратных метров. Помещение украшено бронзой, золотом и мрамором. Стоимость – не менее 50 миллионов долларов. Это одни из самых дорогих квартир в Нью-Йорке.

Интерьер Trump Tower: Фото The Trump Organization, R29

Trump International Hotel & Tower – здесь Трамп владеет торговыми помещениями, гаражами и частью жилых помещений на 5 миллионов долларов.

Кроме того, он имеет долю в нескольких других сооружениях Нью-Йорка.

Собственность за пределами Нью-Йорка

Небоскреб на 555 California St. в Сан-Франциско – знаковое здание, построено примерно в 1969 году, когда-то известное как "Здание Банка Америки". Это комплекс из трех зданий. Трамп владеет 30% в нем. По информации аналитиков, это – 127 миллионов долларов.



Небоскреб на 555 California St. в Сан-Франциско / Google maps

Trump International Hotel в Лас-Вегасе – политику принадлежит половина всех номеров, стоимость – 61 миллион долларов.



Trump International Hotel в Лас-Вегасе / Фото The Trump Organization

Курорты во Флориде

Именно туда Трамп переехал после президентства. Политик купил Maralago в 1985 году примерно за 10 миллионов долларов. Теперь он стоит 292 миллиона долларов. Это единственное место, где обычные американцы – если имеют возможность – могут пообедать или остановиться в том же помещении, что и политик.

Имение Трампа во Флориде: Фото Maralago Club

Примерно в 90 минутах к югу от Maralago, в Майами расположен другой курорт – Trump National Doral. По данным аналитиков, при стоимости в 273 миллиона долларов и долга в 125 миллионов долларов Трамп имеет 149 миллионов долларов в собственности.



Trump National Doral в Майами / Google maps

Поля для гольфа

Политик владеет полями для гольфа во Флориде, Нью-Джерси, Вашингтоне, Калифорнии, Нью-Йорке и Северной Каролине.

По данным аналитиков, организация Трампа является владельцем или управляет десятью курсами в шести штатах, стоимостью 342 миллиона долларов. Некоторые из курсов Трампа доступны только для членов, некоторые открыты для общественности. Членство стоит недешево.



Гольф-клуб Трампа в Калифорнии / Google maps