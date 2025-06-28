Роскошные дома, квартиры, ранчо в разных уголках США: чем впечатляет недвижимость Джеффа Безоса

В 2022 году основателя Amazon Джеффа Безоса признали 24 крупнейшим землевладельцем в Соединенных Штатах по версии The Land Report. В то время он владел 170 тысячами гектаров земли. За три года, прошедшие с того времени, Безос приобрел еще больше недвижимости, пополнив свой портфель элитных домов по всей стране.

О самой дорогой недвижимости Безоса 24 Канал рассказывает со ссылкой на House Beautiful.

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Имение в Сиэтле, штат Вашингтон

В 1998 году, после запуска Amazon Джефф Безос приобрел два смежных дома в престижном районе Медина в Сиэтле, который известен как излюбленное место жительства миллионеров. Недвижимость обошлась ему в 10 миллионов долларов. Общая площадь поместья – примерно 28 900 квадратных футов (8 808 квадратных метров).

В 2000 году он приобрел еще одну недвижимость рядом – дом в стиле Тюдоров, который был выставлен на продажу за 53 миллиона долларов. Точная сумма сделки не разглашается, однако известно, что в том же году Безос инвестировал 28 миллионов долларов в модернизацию первых двух домов. В результате из трех имений сформировался роскошный жилой комплекс, ставший главной резиденцией предпринимателя. На территории расположены как открытый, так и крытый бассейны, а также много других удобств.



Вид сверху на дом Безоса в Сиэтле / Фото Google Earth

Многоуровневая квартира на Манхэттене

В 2011 году Джефф Безос стал владельцем трехквартирного кондоминиума в престижном здании Century Building, расположенном возле Линкольн-центра на Манхэттене. Жилье он купил у музыкального магната Томми Моттолы, который тогда работал с Sony Music. Хотя объект был выставлен на продажу за 7,65 миллионов долларов, по информации Architectural Digest, в момент сделки там продолжались ремонтные работы. Это свидетельствует о том, что Безос мог заплатить больше за покрытие расходов и на реконструкцию.

Несмотря на роскошные условия, квартира не стала основной резиденцией миллиардера – он использовал ее скорее как временное убежище. В 2022 году Безос расширил свою собственность, приобретя еще одну смежную квартиру.

Ранчо в Ван-Горне, штат Техас

В 2004 году Джефф Безос приобрел в Техасе ранчо Figure 2 Ranch – территорию площадью 30 000 акров (12 140 гектаров), которую он планировал использовать как базу для своей аэрокосмической компании Blue Origin. Сумма сделки осталась конфиденциальной. Известно лишь, что до того, как ранчо перешло в собственность Безоса, адвокат Рональд Стасни провел масштабную реконструкцию здания 1920 года: там обновили кухню, установили новую напольную плитку, обустроили спа-зону и отремонтировали веранду.

В течение следующих лет, примерно между 2004 и 2023 годами, Безос значительно расширил свои владения, приобретя еще больше земли – в целом примерно 400 000 акров. Во время фотосессии для журнала Vogue его невеста Лорен Санчес показала двухэтажный дом с панорамными окнами, бассейн и бар в космическом стиле, обустроенный на территории ранчо.



Ранчо Безоса в штате Техас / Фото Houston Chronicle

Особняк в Беверли-Хиллз

В 2007 году Джефф Безос стал владельцем особняка в престижном районе Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес. За особняк площадью 11 891 квадратный фут (3 624 квадратных метра) с семью спальнями и таким же количеством ванных он заплатил 24,45 миллиона долларов. Среди роскошных удобств – гостевой дом, теплица, теннисный корт, бассейн, несколько декоративных фонтанов и гараж на шесть машин.

Через десять лет он приобрел еще один участок по соседству за 12,9 миллиона долларов. Детали этой сделки малоизвестны, однако дом площадью 4 586 квадратных футов (1 397 квадратных метров) имеет четыре спальни, шесть ванных комнат, собственную огороженную территорию и бассейн.



Особняк Безоса в Беверли-Хиллз / Фото Backgrid

Три имения в Вашингтоне, округ Колумбия

В 2016 году Джефф Безос купил два роскошных особняка в престижном районе Калорама в Вашингтоне. Ранее эти здания были Музеем текстиля. Покупка состоялась через три года после того, как миллиардер стал владельцем газеты The Washington Post. После масштабной реконструкции он объединил оба поместья в одну резиденцию, которая стала его основным домом во время деловых визитов в столицу. В результате получился самый большой частный дом в Вашингтоне с площадью более 27 000 квадратных футов (8 229 квадратных метров). Через два года после приобретения Безос вложил еще 12 миллионов долларов в ремонт, значительно расширив жилое пространство.

В 2020 году предприниматель приобрел третий объект в том же районе за 5 миллионов долларов. Новый дом расположен прямо напротив его реконструированной резиденции – по слухам, покупка была обусловлена желанием сохранить приватность.



Имение Безоса в Вашингтоне / Фото Realtor.com

Пять элитных апартаментов на Манхэттене

От Линкольн-центра до Мэдисон-сквер – недвижимость Безоса в Нью-Йорке захватывает не меньше. В 2019 году он потратил 80 миллионов долларов на три квартиры с видом на парк. Речь идет о трехэтажном пентхаусе площадью примерно 10 000 квадратных футов (3 028 квадратных метров), с изысканным бальным залом, мраморным камином в библиотеке. Под ним – еще две квартиры: одна с тремя спальнями и одна с четырьмя, граничащими между собой.

В 2020 году он расширил свою коллекцию, купив еще одну трехкомнатную квартиру в том же здании, рядом с уже имеющимися апартаментами. В том же году Безос получил разрешение на объединение всех четырех квартир в одно гигантское жилое пространство.

В 2021 году миллиардер снова увеличил свои владения, потратив 23 миллиона долларов на пятую квартиру в этом же жилом комплексе.

Дом, в котором Безос имеет апартаменты / Фото Sotheby's

Еще два дома в Беверли-Хиллз

В 2020 году Джефф Безос решил удвоить свои инвестиции в Беверли-Хиллз, приобретя роскошную резиденцию американского кинопродюсера Дэвида Геффена за 165 миллионов долларов. Этот особняк в георгианском стиле занимает 13 600 квадратных футов и имеет два гостевых дома, три теплицы, питомник, теннисный корт, бассейн, мини-гольф, автогараж с сервисной зоной и даже частную заправку. Исключительность дома подчеркивает его антикварный деревянный пол, который был импортирован из-за границы - по легенде, именно на нем Наполеон сделал предложение Жозефине.

В том же году Безос приобрел и соседний участок за 10 миллионов долларов. Здесь расположен двухэтажный дом площадью 4 615 квадратных футов с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами. В доме – шесть каминов, декоративный карниз, деревянный пол, французские двери, кирпичный дворик, а территорию украшают сады с розами и овощами.

Самая дорогая недвижимость на Мауи

Хотя Безос входит в топ-25 крупнейших землевладельцев США, в 2020 году он получил титул владельца самого дорогого частного участка на острове Мауи, Гавайи. Он приобрел территорию за 78 миллионов долларов, оформив сделку через частный аукцион путем выкупа компании-владельца земли. Основной дом в стиле плантации имеет площадь 4 500 квадратных футов, гостевой дом – 1 700 квадратных футов, а также есть бассейн на 700 квадратных футов с живописным видом на белоснежный пляж.



Недвижимость Безоса на Гавайях / Фото Redfin

Три элитных объекта в Майами, Флорида

Безос не обошел солнечную Флориду. В 2023 году он приобрел два элитных участка в Майами – в частности, на берегу Исланд-Крик, что известна среди местных как "Бункер миллиардера". Первая покупка обошлась ему в 63 миллиона долларов за участок площадью 2,8 акра. Дом, возведен в 1965 году, имеет три спальни, три ванные комнаты, L-образную планировку, отдельный заезд и просторный паркинг.

Его вторая покупка – современный дом в средиземноморском стиле по соседству. Стоил он 79 миллионов долларов. В этом доме семь спален и 14 ванных комнат, а также мраморная полка, сводчатые потолки, винтовая лестница, камин и кухня в тосканском стиле. В апреле 2024 года, Безос приобрел третью недвижимость на острове стоимостью 90 миллионов долларов: особняк с шестью спальнями, девятью ванными комнатами, балконами и бассейном.



Бункер миллиардера во Флориде / Фото Google Earth