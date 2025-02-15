Появились новые возможности: какие цены на жилье в Австрии и где купить дом выгоднее всего
Спрос на дома в Австрии в 2024 году вырос аж на 15%. А этот год принес новые тенденции – в некоторых регионах цены на недвижимость снизились, что создает новые возможности для покупателей.
О рынке недвижимости Австрии и актуальных ценах на дома 24 Канал рассказывает со ссылкой на Austria-Today.
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Рынок жилья Австрии
Как говорится в материале, в Австрии фиксируют значительный рост спроса на частные дома. В то же время цены на недвижимость не имеют четкой тенденции, ведь в некоторых регионах они снижаются, создавая благоприятные условия для покупателей, а в других – дальше растут.
Все больше австрийцев интересуются частными домами. Есть ожидания, что облегчение условий кредитования оживит рынок в 2025 году,
– заявил глава ImmoScout24 в Австрии Маркус Даймек.
Важным фактором станет отмена жесткого регламента KIM в конце июня, что предусматривает упрощение получения ипотеки.
Где уменьшились цены на недвижимость
Регионы, где стоимость жилья пошла на спад:
- Штирия – на 6% до 3 163 евро за квадрат;
- Форарльберг – на 5% до 5 500 евро;
- Бургенланд – на 3% до 2 423 евро.
Зато цены выросли в таких регионах:
- Зальцбург – на 5% до 5 789 евро за квадрат;
- Тироль – на 2% до 7 163 евро;
- Вена – на 1% до 6 414 евро.
Регионом с самыми дорогими квартирами остается Тироль, за ним – Вена и Зальцбург.
В Тироле самая дорогая недвижимость в Австрии / Фото Sothebys Realty
Сколько стоит дом на 150 квадратов в разных регионах
Средние цены на недвижимость площадью 150 квадратных метров в разных федеральных землях Австрии:
- Бургенланд – 363 480 евро;
- Каринтия – 454 592 евро;
- Штирия – 474 375 евро;
- Верхняя Австрия – 497 144 евро;
- Нижняя Австрия – 538 400 евро;
- Форарльберг – 825 000 евро;
- Зальцбург – 868 421 евро;
- Вена – 962 144 евро;
- Тироль – более 1 миллиона евро.