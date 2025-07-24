Нельзя ночевать и иметь душ: почему у немцев такие строгие ограничения по дачным домам

В Германии насчитывается более миллиона садовых участков, которые официально называются клейнгартен. Именно там немцы имеют дачи, которые обычно арендуют через садовые товарищества.

Правила пользования дачами в Германии очень строгие, однако спрос на них огромный. Аренда стоит в среднем 400 – 500 евро в год, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на DW.

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Какие правила установлены для дачников в Германии?

Все дачниками в Германии входит в официальное садовое общество, где действуют четкие правила. Если их не соблюдать, то можно получить не только штраф, но и потерять право на участок. В частности, на даче нельзя:

ночевать вне сезона;

устанавливать душ или туалет;

проводить газ или включать электронагреватели;

слушать громкую музыку и устраивать вечеринки.

Цель таких ограничений, по словам самих немцев, – сохранить гармонию с природой и заботиться о безопасности.

Дачный домик не должен превышать 24 квадратных метра, учитывая площадь террасы. Перестраивать его нельзя. Даже небольшие изменения на территории, например установка качели, возможны только после получения письменного разрешения общества. Бассейны, бани и даже барбекю запрещены или строго регламентированы.

Дачный участок в Германии строго делится на три части: для выращивания овощей, для фруктов и ягод и третья – для газона. Установлена даже максимальная высота деревьев – до 2,5 – 4 метров, а сажать хвойные растения часто запрещено.

Садовые товарищества требуют соблюдения режима тишины. Работать на даче можно утром и после обеда, а в обед и после 18:00 там должно быть слышно только природные звуки.

Почему нельзя ночевать?

Хотя в летний период ночевку иногда позволяют, и за пределами сезона оставаться запрещено. Причина – избежать превращения дачи в дешевое жилье. Ведь там нет канализации, отопления и нормальной инфраструктуры.

Дачи в поселении Шарлоттенбург, что входит в Берлин / Фото Berliner Zeitung

Почему немцы любят дачи, несмотря на ограничения?

Свободных садовых участков очень мало, за ними даже стоят очереди. Для немцев дача – это пространство для отдыха, общения и садоводства, что их очень устраивает.

Это возможность поиграть с землей, вырастить цветы, расслабиться. К тому же можно побороть стресс и почувствовать природу, не покидая города,

– поделился немец Бруно Виниг.

Дело в том, что дачные участки в Германии расположены не где-то в лесу или за городом, как это обычно есть в Восточной Европе. Их строят прямо в городе или в ближайших окрестностях. Например, в Берлине насчитывается более 67 тысяч дач – некоторые даже неподалеку от Бундестага.