Не пропустите важные этапы: что нужно переоформить после покупки квартиры

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Какие документы подтверждают право собственности на новую квартиру

Первый и самый важный шаг после приобретения квартиры – убедиться, что право собственности на нее зарегистрировано на имя нового владельца в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, сообщают в Министерстве юстиции. Обычно эту процедуру проводит нотариус непосредственно во время удостоверения договора купли-продажи. Поэтому повторно обращаться к государственному регистратору не нужно, если регистрация уже осуществлена.

После завершения сделки покупатель должен получить и сохранить несколько важных документов:

Договор купли-продажи квартиры. Это основной правоустанавливающий документ, подтверждающий приобретение недвижимости. Его удостоверяет нотариус, а покупатель получает свой экземпляр.

Выписка из Государственного реестра вещных прав. В ней указывается, кто является собственником недвижимости, а также содержится информация о зарегистрированных правах и обременениях. После завершения регистрации следует проверить правильность персональных данных собственника, адреса квартиры и характеристик объекта.

Технический паспорт на квартиру. Он содержит информацию о площади, планировке, количестве комнат и других технических характеристиках жилья. Особенно важно хранить этот документ, если в будущем владелец планирует перепланировку или продажу недвижимости.

Важно понимать, что технический паспорт сам по себе не подтверждает права собственности. Основными документами для этого являются правоустанавливающий документ и сведения о государственной регистрации права в реестре.

Если же человек приобрел квартиру в новостройке, перечень документов может отличаться в зависимости от способа оформления сделки. В частности, стоит сохранить акт приема-передачи квартиры, если он составлялся при передаче жилья от застройщика покупателю. Он подтверждает факт передачи объекта и может понадобиться для решения имущественных вопросов.

Обратите внимание! Получить информацию о зарегистрированном праве собственности можно через портал "Дия" или у соответствующего государственного регистратора. Электронная выписка имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Какие документы нужно переоформить после приобретения квартиры

После оформления права собственности новому владельцу жилья следует позаботиться о переоформлении коммунальных услуг. Это необходимо для того, чтобы начисления за электроэнергию, воду, газ, отопление и другие услуги производились уже на имя нового владельца, а не предыдущего.

Для этого необходимо обратиться к соответствующим поставщикам услуг или компаниям, обслуживающим дом. В зависимости от конкретной организации перечень документов может отличаться, но обычно потребуются:

паспорт или ID-карта нового владельца;

идентификационный код;

договор купли-продажи квартиры;

выписка из Государственного реестра вещных прав;

технический паспорт на недвижимость;

показания квартирных счетчиков на момент передачи жилья.

После подачи документов владелец сможет переоформить лицевые счета и, при необходимости, заключить новые договоры на предоставление коммунальных услуг. Особое внимание следует уделить газоснабжению: для изменения данных владельца личного счета оператор газораспределительной сети может потребовать дополнительные документы и прохождение инструктажа по безопасному пользованию газовыми приборами.

Также стоит проверить, нет ли у квартиры задолженности за коммунальные услуги. Для этого нужно сверить показания счетчиков, получить информацию о состоянии личных счетов и зафиксировать дату передачи квартиры. Желательно сделать это вместе с предыдущим владельцем, чтобы избежать споров о том, что должен оплачивать владелец.

Важно! Еще один момент – регистрация места жительства. Если покупатель планирует переехать в приобретенную квартиру, он может оформить регистрацию места жительства через ЦПАУ или доступные электронные сервисы. Для этого, в частности, понадобятся паспорт и документы, подтверждающие право собственности на жилье. В то же время регистрация места жительства не является обязательным условием приобретения права собственности на квартиру.

Итак, после покупки недвижимости самое важное – убедиться, что право собственности зарегистрировано надлежащим образом, сохранить все правоустанавливающие документы и переоформить счета за коммунальные услуги. Это поможет избежать лишних трудностей при пользовании жильем, оплате услуг или будущей продаже квартиры.

Кстати, ранее мы писали, что в 2026 году наследники, не относящиеся к первой или второй степени родства с умершим должны будут платить налоги за полученную недвижимость.