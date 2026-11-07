Не пропустіть важливі кроки: що потрібно переоформити після придбання квартири

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Які документи підтверджують право власності на нову квартиру

Перший і найважливіший крок після придбання квартири – переконатися, що право власності на неї зареєстроване за новим власником у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, повідомляють у Міністерстві юстиції. Зазвичай цю процедуру проводить нотаріус безпосередньо під час посвідчення договору купівлі-продажу. Тому повторно звертатися до державного реєстратора не потрібно, якщо реєстрацію вже здійснено.

Після завершення угоди покупець повинен отримати та зберегти кілька важливих документів:

Договір купівлі-продажу квартири. Це основний правовстановлювальний документ, який підтверджує придбання нерухомості. Його посвідчує нотаріус, а покупець отримує свій примірник.

Витяг із Державного реєстру речових прав. У ньому зазначається, хто є власником нерухомості, а також міститься інформація про зареєстровані права та обтяження. Після завершення реєстрації варто перевірити правильність персональних даних власника, адресу квартири та характеристики об'єкта.

Технічний паспорт на квартиру. Він містить інформацію про площу, планування, кількість кімнат та інші технічні характеристики житла. Особливо важливо зберігати цей документ, якщо в майбутньому власник плануватиме перепланування або продаж нерухомості.

Важливо розуміти, що технічний паспорт сам собою не підтверджує права власності. Основними документами для цього є правовстановлювальний документ та відомості про державну реєстрацію права в реєстрі.

Якщо ж людина придбала квартиру в новобудові, перелік документів може відрізнятися залежно від способу оформлення угоди. Зокрема, варто зберегти акт приймання-передачі квартири, якщо його складали під час передачі житла від забудовника покупцеві. Він підтверджує факт передачі об'єкта та може знадобитися для вирішення майнових питань.

Зверніть увагу! Отримати інформацію про зареєстроване право власності можна через портал Дія або відповідного державного реєстратора. Електронний витяг має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ.

Які документи потрібно переоформити після придбання квартири

Після оформлення права власності новому господарю житла варто подбати про переоформлення комунальних послуг. Це необхідно, щоб нарахування за електроенергію, воду, газ, опалення та інші послуги здійснювалися вже на нового власника, а не на попереднього господаря.

Для цього потрібно звернутися до відповідних постачальників послуг або компаній, які обслуговують будинок. Залежно від конкретної організації перелік документів може відрізнятися, але зазвичай знадобляться:

паспорт або ID-картка нового власника;

ідентифікаційний код;

договір купівлі-продажу квартири;

витяг із Державного реєстру речових прав;

технічний паспорт на нерухомість;

показники квартирних лічильників на момент передачі житла.

Після подання документів власник зможе переоформити особові рахунки та, за потреби, укласти нові договори на надання комунальних послуг. Окрему увагу варто приділити газопостачанню: для зміни даних власника особового рахунку оператор газорозподільної мережі може вимагати додаткові документи та проходження інструктажу з безпечного користування газовими приладами.

Також варто перевірити, чи немає за квартирою заборгованості за комунальні послуги. Для цього потрібно звірити показники лічильників, отримати інформацію про стан особових рахунків та зафіксувати дату передачі квартири. Бажано зробити це разом із попереднім власником, щоб уникнути суперечок щодо того, хто повинен оплачувати рахунки за попередні періоди.

Важливо! Ще один момент – реєстрація місця проживання. Якщо покупець планує переїхати до придбаної квартири, він може оформити реєстрацію місця проживання через ЦНАП або доступні електронні сервіси. Для цього, зокрема, знадобляться паспорт та документи, що підтверджують право власності на житло. Водночас реєстрація місця проживання не є обов'язковою умовою набуття права власності на квартиру.

Отже, після купівлі нерухомості найважливіше переконатися, що право власності зареєстроване належним чином, зберегти всі правовстановлювальні документи та переоформити комунальні рахунки. Це допоможе уникнути зайвих труднощів під час користування житлом, оплати послуг або майбутнього продажу квартири.

До речі, раніше ми писали що у 2026 році спадкоємці, які не належать до першого чи другого ступеня споріднення з померлим, мають сплачувати податки за отриману нерухомість.