Пенсионеры превратили заброшенный особняк в "дом для вечеринок": комнаты сдают в аренду
- Пара пенсионеров из Великобритании превратила заброшенный викторианский особняк в "дом для вечеринок" и начала сдавать его в аренду через Airbnb.
- Ремонт длился 2 года и стоил 220 тысяч фунтов. Здание превратили в стильное пространство с дискотечным залом и садом, способным разместить до 14 гостей.
Пара пенсионеров из Великобритании купила заброшенный викторианский особняк за почти 400 тысяч долларов. Супруги превратили его в "дом для вечеринок".
Как паре удалось кардинально изменить здание, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Daily Mail.
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От заброшенного здания до дома вечеринок
60-летняя Джоанна Шилз и ее 61-летний муж Джефф Белл приобрели старый, полуразрушенный особняк в городе Холтвистл, что в графстве Нортумберленд. Стоил дом 300 тысяч фунтов стерлингов (примерно 400 тысяч долларов)
Имению уже более 140 лет, и с момента покупки пара начала активно работать над его восстановлением. Со временем заброшенный дом превратился в стильное место для вечеринок.
Впоследствии эта идея переросла в прибыльное дело. Супруги выставили "дом для вечеринок" на платформе Airbnb и и начали сдавать его в аренду.
Кроме того, Джоанна и Джефф обустроили дискотечный зал прямо в доме, а вокруг создали красиво ухоженный сад.
Супруги сдают комнаты в доме в аренду: Фото SWINS
Как происходил ремонт
Сначала пара проживала в бывшей комнате для прислуги, поскольку другие части здания были в аварийном состоянии. В доме не было ни электричества, ни газа, окна были выбиты, а крыша – дырявая.
Мы должны были ремонтировать почти все,
– вспоминает Джоанна.
Работы было немало, но результат того стоит. В целом ремонт длился 2 года и обошелся супругам в 220 тысяч фунтов (почти 300 тысяч долларов). Теперь особняк способен разместить до 14 гостей в 8 спальнях.
Сначала пара планировала жить в доме, однако его масштаб оказался чрезмерным для двоих. Поэтому они построили себе компактный коттедж прямо на участке, а особняк начали сдавать в аренду.