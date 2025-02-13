Был секретом 13 лет: в самом высоком здании мира продают двухэтажный пентхаус

В Дубае продают эксклюзивный двухуровневый пентхаус Burj Khalifa Sky Palace. Его охраняли и держали в секрете в течение 13 лет.

Пентхаус имеет площадь 1950 квадратных метров и продается за 51 миллион долларов Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на новостной ресурс Ближнего Востока Zawya.

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Уникальное жилье в самом высоком здании мира

Резиденцию в Бурдж Халифе считают единственным в своем роде дуплексом. Изнутри открывается непревзойденный 360-градусный вид на Дубай, Персидский залив и огромную пустыню.

Пентхаус расположен на 107-м и 108-м этажах 830-метрового здания. Основной уровень занимает площадь 1300 квадратных метров, а второй этаж – 650 квадратов.

Согласно официальному листингу, эта недвижимость была охраняемым секретом на протяжении 13 лет. Ее когда-то зарезервировала знаменитость, но, очевидно, планы изменились.

Из-за того, что пентхаус пустовал столько времени, покупателю понадобится как минимум 5 миллионов долларов на реконструкцию.

Бурдж Халифа в Дубае / Фото Shutterstock

Какие преимущества для покупателя

Новый владелец получит доступ к:

частной гостиной на 123-м этаже небоскреба;

открытым спа-центрам на 43-м и 76-м этажах;

25-метровому бассейну.

В Бурдж Халифе также расположены два первоклассных спа-салоны, частные закрытые сады, три спортзала, теннисные корты и есть доступ к отелю Armani.

В самой резиденции обустроен собственный бассейн и единственный в башне частный лифт.