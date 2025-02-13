Пентхаус має площу 1950 квадратних метрів та продається за 51 мільйон доларів Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на новинний ресурс Близького Сходу Zawya.

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Унікальне житло в найвищій будівлі світу

Резиденцію в Бурдж Халіфі вважають єдиним у своєму роді дуплексом. Зсередини відкривається неперевершений 360-градусний краєвид на Дубай, Перську затоку та величезну пустелю.

Пентхаус розташований на 107-му і 108-му поверхах 830-метрової будівлі. Основний рівень займає площу 1300 квадратних метрів, а другий поверх – 650 квадратів.

Згідно з офіційним лістингом, ця нерухомість була охоронюваним секретом протягом 13 років. Її колись зарезервувала знаменитість, але, очевидно, плани змінилися.

Через те, що пентхаус пустував стільки часу, покупцеві знадобиться як мінімум 5 мільйонів доларів на реконструкцію.

Бурдж Халіфа в Дубаї / Фото Shutterstock

Які переваги для покупця

Новий власник отримає доступ до:

приватної вітальні на 123-му поверсі хмарочоса;

відкритих спа-центрів на 43-му і 76-му поверхах;

25-метрового басейну.

У Бурдж Халіфі також розташовані два першокласні спа-салони, приватні закриті сади, три спортзали, тенісні корти і є доступ до готелю Armani.

У самій резиденції облаштовано власний басейн і єдиний у вежі приватний ліфт.