Какой должна быть площадь однокомнатной квартиры, чтобы в ней было комфортно жить
- Спрос на однокомнатные квартиры вырос на 15% в 2025 году, они популярны для инвестиций, как первое жилье для молодежи и для внутренне перемещенных лиц.
- Законодательством Украины предусмотрена минимальная жилая площадь – 13,65 квадрата на одного человека.
Площадь квартиры – это баланс между комфортом, бюджетом и функциональностью. Законодательством Украины предусмотрена минимальная жилая площадь, которая составляет чуть более 13 квадратов для одного человека.
Хватает ли этого на практике, и что предлагают застройщики, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новини.LIVE.
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Спрос на однокомнатные квартиры растет
Наиболее популярным форматом жилья остаются однокомнатные квартиры. По информации портала ЛУН, в 2025 году спрос на них вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом.
Чаще всего однокомнатные квартиры покупают:
- для инвестиционных целей;
- как первое жилье для молодежи;
- внутренне перемещенные лица, которые потеряли дома в результате войны.
Такое жилье привлекает своей относительной доступностью на фоне постоянного роста цен. Кроме того, его проще обслуживать и содержать.
Стандарты однокомнатного жилья
Согласно украинскому законодательству, минимальная жилая площадь на одного человека не должна быть меньше 13,65 квадратных метров. Для двух человек рекомендуемая площадь квартиры – не менее 30 квадратов.
В однокомнатной квартире проживания одного человека считают допустимым. Для двух человек – это уже на грани, а вот для семьи с ребенком такое жилье не соответствует нормам.
Современные застройщики учитывают изменение стиля жизни украинцев и проектируют более просторные квартиры – от 35 до 50 квадратов. В таких помещениях часто применяют европланировку, где кухня и гостиная объединены в общую зону, а спальня – изолирована. Это позволяет удобно жить одному человеку или двум.
Законодательство Украины предусматривает минимальную жилую площадь на человека / Фото Depositphotos
В новых проектах также предусматривают:
- отдельные рабочие места для дистанционной работы;
- места для хранения вещей (гардеробные, ниши);
- зона для отдыха, например, балкон или лоджия.
Не только площадь, а и качество жизни
Кроме удобной планировки и достаточной площади, для покупателей все большее значение имеет энергоэффективность жилья – качественная теплоизоляция, современные системы отопления и вентиляции. Не менее важным фактором является развитая инфраструктура жилого комплекса, особенно в условиях распространенной удаленной работы.