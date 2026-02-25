Спрос на квартиры в Киеве упал на 40%: что будет с ценами на жилье
- Спрос на вторичном рынке жилья в Киеве упал на 40% из-за энергетического кризиса и проблем с электричеством и отоплением.
- Цены на жилье не претерпели резкого обвала, но некоторые владельцы решили отложить продажу до стабилизации рынка.
Спрос на вторичном рынке жилья в Киеве упал примерно на 40% по сравнению с прошлой зимой из-за энергетического кризиса и смены приоритетов покупателей. При этом массового обвала цен риелторы не фиксируют, а некоторые владельцы вообще решили убрать квартиры с продажи до стабилизации ситуации рынка.
Что стало причиной падения спроса?
Ключевым фактором стали проблемы с электричеством и отоплением в части домов, пишет "Интерфакс-Украина".
Зимой наличие тепла, резервного питания и стабильной инфраструктуры стало определяющим условием для принятия решения о покупке.
В январе многие киевляне выехали за пределы города и отложили вопрос купли-продажи недвижимости на неопределенный срок. Соответственно упало, как количество обращений на покупку, так и количество предложений. Но в первые две недели февраля мы наблюдаем оживление рынка недвижимости,
– пояснил совладелец агентства недвижимости Алексей Говорун.
Где спад ощутим больше всего?
Больше всего активность просела в районах со слабой инженерной инфраструктурой. Даже дорогие объекты теряют конкурентность, если дом не обеспечен стабильным теплом.
Локально спрос, особенно на аренду в проблемных районах, снизился примерно на 10 – 35%. В сегменте покупки жилья падение спроса не имеет масштабного характера, скорее наблюдается пауза и более активные торги,
– рассказывает он.
Что происходит с ценами?
Резкого системного снижения стоимости рынок не демонстрирует. Квартиры в домах с перебоями теплоснабжения продаются сложно даже с дисконтом, поэтому часть владельцев выбирает ожидание.
Резкого падения цен на квартиры в пострадавших домах в краткосрочной перспективе не будет. Причина проста: квартира без тепла не будет нужна даже со значительным дисконтом – это не жилье, а проблема. Большинство владельцев выбирают стратегию ожидания, пока не станет понятно, какие дома восстановят, а какие останутся проблемными, – объяснил Говорун.
Где в Киеве дешевле всего купить жилье?
В 2026 году цены на жилье в Киеве все еще существенно отличаются в зависимости от района столицы. По данным портала ЛУН, самые доступные квартиры на вторичном рынке сейчас предлагают преимущественно на окраинах города.
В Деснянском районе средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичке составляет около 44 тысяч долларов, тогда как в центральных районах города – значительно дороже.
Цены на квадратный метр жилья в новостройках Киева упали на 2-18% на фоне коммунальных проблем и замирания рынка, вызванных российскими обстрелами.