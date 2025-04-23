5 самых больших ошибок: на что обратить внимание и чего избегать, покупая квартиру в 2025 году

Покупка квартиры часто является процессом не из простых. Из-за недостатка опыта и информации покупатели могут допускать ошибки, из-за чего терять время и деньги.

На что следует обратить внимание, чтобы сделать покупку квартиры максимально безопасной и выгодной, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий руководительницы сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук "РБК-Украина".

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Ориентирование только на цену жилья

Часто покупатели думают, что их расходы ограничатся только стоимостью самой квартиры. На самом деле общую цену формируют и "скрытые" платежи, которые могут составлять дополнительные 3 – 7% от стоимости объекта. Речь идет о таких расходах:

госпошлина – 1% от стоимости недвижимости, преимущественно оплачивает продавец, однако стороны могут договориться о другом варианте;

пенсионный сбор – 1% от суммы покупки 1 % от суммы покупки;

услуги нотариуса – эту статью расходов преимущественно делят между собой обе стороны;

комиссия риелтора – 3 – 5%;

расходы на кредитование, оценка имущества оценка имущества;

услуги юриста – формирование и проверка документов, юридическое сопровождение купли-продажи.

Игнорирование анализа рынка

Если перед покупкой квартиры не промониторить рынок, то можно легко приобрести квартиру по завышенной цене или со скрытыми проблемами.

Чтобы описать суть этой ошибки на ум приходит ситуация, когда вы приезжаете в другую страну и заходите на местный рынок. Ассортимент кажется привлекательным, время ограничено, поэтому возникает страх упустить "выгодную возможность". В результате – вы покупаете сувениры или фрукты, а уже через несколько шагов узнаете, что и цена могла быть ниже, и качество – выше,

– сравнила Оксана Остапчук.

И провела аналогию с рынком недвижимости, где "новички" легко принимают не самое рациональное решение.

Что следует делать, чтобы избежать таких ситуаций:

просматривать объявления, которые имеют схожие параметры;

следить за профильными страницами экспертов и агентств в соцсетях;

читать блоги с советами;

использовать калькулятор рыночных цен.



Перед покупкой квартиры следует тщательно проверить все документы / Фото Pexels

Не пользоваться услугами риэлтора

Часть покупателей с целью экономии денег решают действовать без риелтора. Однако полезными услуги эксперта будут еще на этапе анализа рынка, ведь специалист может подобрать лучшие варианты с учетом вашего бюджета.

Кроме того, риэлторы отвечают и за коммуникацию с владельцем, оформление, проверку документов, объектов и владельцев жилья. Специалист по недвижимости может получить более выгодное для клиента предложение. Затраты на услуги риелтора могут окупиться, а надежность документации и качественная проверка жилья будут гарантированы.

Игнорировать проверки документов и объявлений

Если не проверять документы перед покупкой квартиры, после могут возникнуть серьезные юридические проблемы.

На что надо обратить внимание:

право собственности и количество совладельцев;

регистрацию людей в квартире;

наличие долгов;

доверенность, если продажу осуществляет представитель;

условия договора – все должно быть зафиксировано письменно.

Кроме того, следует тщательно изучать объявления – насколько детальным является описание помещения, а цена реалистичной. На сомнительные схемы никогда не стоит соглашаться.

Недостаточное внимание к проверке застройщика или истории дома

Часто покупатели сосредотачивают внимание только на самой квартире, игнорируя состояние дома или репутацию застройщика. Слишком привлекательная цена может свидетельствовать о юридических или технических проблемах.

Покупая жилье в новостройке, стоит проверить:

репутацию застройщика;

наличие разрешительной документации;

судебную историю и права на землю.

В случае покупки на вторичном рынке:

техническое состояние дома;

состояние подъездов, крыши, подвалов;

настроение потенциальных соседей.

Подытоживая, стоит заметить, что максимум собранной информации поможет принять правильное решение.