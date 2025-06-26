Сколько украинцы готовы потратить на покупку жилья в 2025 году

В 2025 году средний бюджет украинцев на покупку жилья снизился или остался на уровне предыдущего года. Наибольшим спросом пользуются квартиры на вторичном рынке, а среди главных причин покупки – желание иметь собственное жилье.

Об этом свидетельствуют результаты опроса относительно готовности украинцев покупать жилье, который провел маркетплейс DIM.RIA. Их цитирует 24 Канал.

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Сколько украинцы готовы потратить на жилье

В 2025 году средний бюджет на приобретение жилья в Украине снизился или остался на уровне 2024 года. Больше всего желающих купить недвижимость планируют потратить от 30 до 50 тысяч долларов. В то же время уменьшилось количество тех, кто рассматривает варианты дороже 50 тысяч долларов.

Большинство украинцев остаются жить в своих родных городах. Однако выросла доля тех, кто переезжает в более безопасные регионы страны или за границу – этот показатель выше, чем в 2024 году.

Бизнес продолжает доказывать свою несокрушимость. Несмотря на войну, в Украине продолжается строительство жилья. Ярким примером является системный девелопер РИЕЛ, который в 2024 году ввел в эксплуатацию почти 2 тысячи квартир, а в 2025-м работает над проектами общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. Благодаря девелоперу украинцы могут осуществлять свои мечты об уютном и комфортном жилье.

По каким причинам люди покупают жилье

Среди основных причин для покупки жилья пользователи маркетплейса чаще всего называли желание:

заменить арендованную недвижимость на собственную – 42%;

сменить место жительства – 33%.



Сколько украинцы готовы потратить на покупку жилья / Инфографика DIM.RIA

На какое жилье наибольший спрос

Наибольшим спросом пользуются квартиры на вторичном рынке. Также покупатели активно интересуются частными домами, которые продают непосредственно владельцы. Новостройки – как квартиры, так и дома – уступают по популярности, занимая третье и четвертое места соответственно. Наименьший интерес вызывают смартквартиры.