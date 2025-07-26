Антитренды на рынке недвижимости: какие квартиры больше не интересуют украинцев

Рынок жилья в Украине продолжает претерпевать изменения под влиянием войны, экономической нестабильности и социальных факторов. Теперь покупатели все больше сосредотачиваются на практичности и энергоэффективности жилья, а некоторые типы квартир теряют спрос.

О том, какие квартиры стали непопулярными среди украинцев и почему, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новини.LIVE.

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Что влияет на снижение спроса на жилье?

По информации аналитического центра DIM.RIA, в 2025 году зафиксировано снижение спроса на жилье на 14 – 20% по сравнению с 2024 годом в большинстве регионов. Причинами этого является война, экономические риски, а также постоянный рост тарифов на коммунальные услуги, что заставляет потенциальных покупателей более тщательно подходить к выбору жилья.

Кроме того, люди больше времени начали тратить на принятие решения о покупке жилья. На этом фоне определенные типы жилья теряют актуальность.

После войны строительство станет одним из двигателей восстановления Украины. Но важно не только возводить дома, а создавать пространства, где хочется жить, наслаждаться комфортом и творить будущее. Понимая это, РИЕЛ уже сейчас проектирует не просто жилые комплексы, а места, которые соответствуют ценностям будущих жителей.

Какое жилье покупают не слишком охотно?

Квартиры в панельных домах, возведенных в 1960 – 1980-х годах (так называемые хрущевки и чешки), стали менее привлекательными для покупателей. В городах-миллионниках, таких как Киев, Львов и Харьков, спрос на них снизился на 15 – 20% по сравнению с новостройками.

Основные причины такого падения интереса:

Слабая энергоэффективность: такие здания плохо сохраняют тепло, что приводит к высоким затратам на отопление.

Необходимость капитального ремонта: большинство квартир нуждаются в серьезном обновлении, что увеличивает финансовую нагрузку.

Отсутствие комфорта: часто в таких домах нет лифтов, должной звукоизоляции или укрытий.

Современные покупатели чаще отдают предпочтение новым жилым комплексам или более современным объектам вторичного рынка с лучшей инфраструктурой и планировками.



Интерес к чешкам среди украинцев снизился / Фото DIM.RIA

Почему украинцев все меньше интересует большое жилье?

Квартиры площадью более 100 квадратов и дома от 300 квадратов оказались среди антитрендов. Причина – высокая стоимость их содержания. Современный покупатель склоняется к более скромным вариантам: однокомнатных или двухкомнатных квартир в сегменте эконом или комфорт.

Большие квартиры и частные дома, особенно в элитном сегменте, продаются медленнее. Основные барьеры – высокий первоначальный взнос и значительные ежемесячные расходы по ипотеке.

Какое еще жилье не пользуется спросом?

Жилье на последних этажах потеряло популярность, особенно в городах, которые часто подвергаются обстрелам (Киев, Харьков, Запорожье). Из-за угрозы безопасности интерес к таким квартирам упал примерно на 25%. Люди все чаще выбирают жилье на нижних или средних этажах.

Квартиры без автономного отопления, генераторов или газовых плит существенно потеряли популярность. В условиях нестабильного энергоснабжения покупатели ищут жилье, которое позволяет быть независимым от централизованных систем.

Объекты, возведенные девелоперами с плохой репутацией или без документального подтверждения готовности дома, почти не привлекают покупателей. Люди остерегаются недобросовестных застройщиков и затянутых сроков сдачи.

Важно! Города северного приграничья, в частности Чернигов и Сумы, потеряли часть спроса почти втрое. Причина – военные риски, снижение экономической активности и недостаточный уровень инфраструктуры. Даже в относительно безопасном западном регионе интерес к новостройкам уменьшается, если они расположены далеко от городских центров или не имеют удобного транспортного сообщения.