Недвижимость за рубежом: где именно украинцы покупают жилье и что чаще всего выбирают
- Украинцы в 2025 году активно инвестируют в зарубежную недвижимость в странах Европы.
- Узнайте, где больше всего и какие типы жилья чаще всего выбирают.
Украинцы продолжают активно инвестировать в зарубежную недвижимость в 2025 году. Эта тенденция сохраняется из-за того, что люди покупают жилье как для проживания, так и для выгодных вложений.
Как отметила риелтор Оксана Савула, украинцы активно покупают квартиры в странах Европы. Среди пятерки лидеров можно выделить Польшу, Турцию, Испанию, а также Германию, Чехию и Болгарию, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Новости.LIVE".
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Какие типы недвижимости выбирают украинцы
- Квартиры в новостройках
Новые квартиры пользуются спросом среди украинцев в каждой из перечисленных стран, но в Турции и Польше – больше всего. Это связано с более низкими ценами на этапе строительства и готовым ремонтом, который часто предлагают застройщики.
Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.
- Апартаменты на побережье
Такое жилье, конечно, что популярно в курортных странах Говорится об Испании, Болгарии и Турции. Украинцы покупают апартаменты на узбеоежжя для отдыха или с целью сдачи в аренду туристам.
Прибрежная недвижимость в Анталии / Фото Antalya Home Guide
- Виллы и таунхаусы
Элитные типы жилья украинцы выбирают в Испании, а также нередко в ОАЭ. Цель – для собственного комфортного проживания или статусных инвестиций.
- Коммерческая недвижимость
Спрос на коммерческую недвижимость есть в тех странах, где украинцев после полномасштабного вторжения осталось больше всего. Говорится о Польше и Германии. Причина – открытие собственного бизнеса или желание зарабатывать на аренде.
Наибольший спрос в любой из стран – на объекты среднего ценового сегмента. На элитную недвижимость – значительно меньше, даже в курортных странах.