Треть получает до 15 тысяч зарплаты: что украинская молодежь думает о шансах купить собственное жилье

Вопрос покупки собственного жилья является одним из важнейших для молодежи в Украине. В условиях экономических вызовов, роста цен на жилье и изменений на рынке труда молодые украинцы сталкиваются с дилеммой: стоит купить или лучше арендовать.

OLX Недвижимость провела опрос, чтобы выяснить, готова ли украинская молодежь покупать жилье покупать жилье, какие факторы влияют на их решение и какие финансовые инструменты они рассматривают для осуществления такой покупки. В опросе приняло участие 1265 пользователей платформы OLX, сообщает 24 Канал.

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Где и с кем проживает молодежь

Лишь 21% респондентов отметили, что живут в собственном отдельном жилье. Большинство (45%) арендует жилье самостоятельно или с партнером или друзьями. Треть (28%) проживает с родителями и еще 4% – проживают в общежитии.

В возрастной группе 18 – 24 года есть наибольший процент тех, кто проживает с родителями – 41%. Молодежь в возрасте 31 – 35 лет в основном проживает в собственном жилье (30%) или арендует самостоятельно или с партнером (41%).

Молодежь от 25 до 30 лет также чаще всего арендует жилье (56%), а 19% – проживает в собственных домах.

Молодежь – это люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые являются гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях.

Треть молодежи зарабатывает до 15 тысяч гривен

Большинство (67%) опрошенных работает. Среди основных сфер деятельности: ИТ-сектор (14,9%) и сфера торговли и продаж (14,2%). В ИТ больше всего работает молодежи в возрасте от 25 до 35 лет в то время, как молодежь 18 – 24 года в основном работает в сфере торговли и продаж.

33% опрошенных по состоянию на сейчас не работают, среди них есть студенты, домохозяйки или матери в декрете.

По сумме месячного заработка молодежь проголосовала так:

36% опрошенных получают до 15 тысяч гривен .

. 33% респондентов – от 15 до 30 тысяч гривен ;

; 16% опрошенных – от 30 до 50 тысяч гривен;

15% респондентов – более 50 тысяч гривен.

Какие факторы препятствуют купить жилье / Данные OLX

Планы по покупке собственного жилья

21% опрошенных планирует приобрести жилье в течение ближайших 5 лет. 19% респондентов, вероятнее всего, также это планируют сделать. Большинство, а это 37%, – не планируют покупать вообще или скорее всего не планируют. Остальные еще не определились.

Среди молодежи, которая планирует покупать жилье, самым частым выбором является квартира (55%). Хотя большая часть опрошенных выбрала и дом (37%).

Почти половина опрошенных рассчитывает потратить на покупку до 30 тысяч долларов. Еще треть молодежи готова заплатить от 30 до 60 тысяч долларов. Госпрограммой "еОселя" планирует воспользоваться 30% респондентов.

Что изменится на рынке недвижимости, по мнению молодежи / Фото OLX

Абсолютное большинство молодых украинцев (56%) убеждены, что в ближайшие 5 лет на рынке недвижимости цены вырастут еще больше и покупка жилья станет менее доступной. Большая доля и тех, кто считает, что аренда станет популярнее, чем покупка (31%).