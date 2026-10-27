Ремонт может обойтись дороже, чем новый дом: что проверить перед покупкой старого дома

Как проверить состояние старого дома перед покупкой

Супруги, занимающиеся восстановлением старых домов, советуют начинать осмотр с определения возраста здания. По словам Дениса, дома возрастом примерно 50–70 лет могут иметь хороший потенциал для реставрации, рассказали владельцы дома на своем YouTube-канале ARAMA.

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Прогнозы

Прежде всего нужно проверить, есть ли у дома фундамент и в каком он состоянии. Далее стоит осмотреть наружные стены, которые в старых зданиях часто обложены кирпичом.

Особое внимание следует обратить на трещины и выяснить, увеличиваются ли они со временем. Небольшие повреждения не всегда свидетельствуют о серьезных проблемах, однако причину их появления важно установить.

Внутри дома Денис советует внимательно осмотреть пол, стены и потолок, ведь они могут указывать на протекание крыши. Если кровля пропускает воду, влага постепенно повреждает деревянные конструкции и вызывает гниение досок. Особенно тщательно нужно проверять пол в углах комнат, где могут оставаться следы влаги.

Не менее важно оценить состояние деревянных балок, которые не должны быть прогнившими, а сам потолок – заметно провисать. Стоит также проверить окна и рамы, поскольку перекосы и трещины вокруг проемов могут свидетельствовать о деформации здания. В то же время мелкие трещины в штукатурке не обязательно означают серьезные повреждения, если сами стены остаются целыми.

Например, супруги показали дом, в котором примерно 10–20 лет никто не проживал. Все это время помещения не отапливались, однако здание, по оценке Дениса, сохранилось довольно хорошо.

Что может увеличить расходы на восстановление старого дома

Перед покупкой важно оценить не только техническое состояние здания, но и его планировку, площадь и количество комнат. Денис советует выбирать дом, который уже соответствует большинству потребностей будущих владельцев.

Например, здание, которое осматривает супружеская пара, слишком мало для их постоянного проживания, однако вполне подходит для посуточной аренды. Если же покупателю придется достраивать комнаты, расширять дом или возводить дополнительный этаж, расходы на реконструкцию могут существенно возрасти.

Еще до покупки стоит определить, какие работы понадобятся для восстановления жилья и сколько они могут стоить. Супруги предупреждают, что после покупки иногда обнаруживаются скрытые проблемы, из-за которых приходится тратить больше, чем планировалось.

По словам Дениса, масштабная реконструкция не всегда оправдана, ведь в отдельных случаях восстановление старого дома может обойтись дороже, чем строительство нового.

Напомним, для частного дома подходят стальные, алюминиевые, чугунные и биметаллические радиаторы. Они отличаются скоростью нагрева, способностью удерживать тепло и стоимостью, поэтому При выборе батарей важно учитывать особенности системы отопления и теплоизоляции дома.