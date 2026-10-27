Ремонт може коштувати дорожче за новий будинок: що перевірити перед купівлею старої хати

Як перевірити стан старого будинку перед купівлею

Подружжя, яке займається відновленням старих будинків, радить починати огляд із визначення віку будівлі. За словами Дениса, будинки віком приблизно 50 – 70 років можуть мати хороший потенціал для відновлення, розповіли власники будинку на своєму ютуб-каналі ARAMA.

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Прогнози

Насамперед потрібно перевірити, чи має будинок фундамент і в якому він стані. Далі варто оглянути зовнішні стіни, які у старих будівлях часто обкладені цеглою.

Особливу увагу слід звернути на тріщини та з'ясувати, чи збільшуються вони з часом. Невеликі пошкодження не завжди свідчать про серйозні проблеми, проте причину їх появи важливо встановити.

Усередині будинку Денис радить уважно оглянути підлогу, стіни та стелю, адже вони можуть вказувати на протікання даху. Якщо покрівля пропускає воду, волога поступово пошкоджує дерев'яні конструкції та спричиняє гниття дощок. Особливо ретельно потрібно перевіряти підлогу в кутах кімнат, де можуть залишатися сліди вологи.

Не менш важливо оцінити стан дерев'яних балок, які не повинні бути прогнилими, а сама стеля – помітно провисати. Варто також перевірити вікна та рами, оскільки перекоси й тріщини навколо прорізів можуть свідчити про деформацію будівлі. Водночас дрібні тріщини у штукатурці не обов'язково означають серйозні пошкодження, якщо самі стіни залишаються цілими.

Наприклад, подружжя показало будинок, у якому приблизно 10 – 20 років ніхто не проживав. Увесь цей час приміщення не опалювали, проте будівля, за оцінкою Дениса, збереглася досить добре.

Що може збільшити витрати на відновлення старого будинку

Перед купівлею важливо оцінити не лише технічний стан будівлі, а й її планування, площу та кількість кімнат. Денис радить обирати будинок, який уже відповідає більшості потреб майбутніх власників.

Наприклад, будівля, яку оглядає подружжя, замала для їхнього постійного проживання, проте цілком підходить для подобової оренди. Якщо ж покупцеві доведеться добудовувати кімнати, розширювати будинок або зводити додатковий поверх, витрати на реконструкцію можуть суттєво зрости.

Ще до придбання варто визначити, які роботи знадобляться для відновлення житла та скільки вони можуть коштувати. Подружжя застерігає, що після купівлі іноді виявляються приховані проблеми, через які доводиться витрачати більше, ніж планували.

За словами Дениса, масштабна реконструкція не завжди виправдана, адже в окремих випадках відновлення старого будинку може обійтися дорожче, ніж будівництво нового.

Нагадаємо, для приватного будинку підходять сталеві, алюмінієві, чавунні та біметалеві радіатори. Вони відрізняються швидкістю нагрівання, здатністю утримувати тепло та вартістю, тому при виборі батарей важливо враховувати особливості опалювальної системи й утеплення будинку.