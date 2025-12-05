Что платит покупатель при покупке квартиры в 2025 году
- Покупатель квартиры в 2025 году платит 1% в Пенсионный фонд Украины, государственную пошлину и административные платежи, связанные с регистрацией сделки.
- Льготы освобождают от уплаты пенсионного взноса тех, кто покупает жилье впервые, находится в государственной очереди или инвестирует в новостройку.
Покупка квартиры в 2025 году сопровождается рядом расходов, которые обычно покрывает покупатель. При оформлении сделки важно понимать, какие налоги при покупке квартиры придется уплатить и какие дополнительные платежи могут возникнуть.
Что платит покупатель?
При покупке квартиры в 2025 году покупатель берет на себя основные финансовые обязательства, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.
1% в Пенсионный фонд Украины. Это обязательный взнос, без которого нотариус не зарегистрирует право собственности. В 2025 году ставка остается фиксированной и применяется к операциям на вторичном рынке.
Государственная пошлина. Ставка государственной пошлины за удостоверение договора купли-продажи обычно составляет 1% от стоимости квартиры. Несмотря на то, что закон позволяет сторонам обсудить, кто именно платит пошлину, в большинстве случаев это платит покупатель.
Административные платежи. Они охватывают расходы за регистрационные действия, внесение данных в государственные реестры и формирование необходимых выписок. Административные платежи часто включают в общий пакет услуг нотариуса, но могут оплачиваться отдельно.
Каких налогов можно избежать?
В 2025 году предусмотрены исключения, при которых покупатель может не платить 1% взноса в Пенсионный фонд, отмечают в Верховной Радеі.
Льгота действует для:
- тех, кто покупает жилье впервые и никогда не имел в собственности другой недвижимости;
- тех, кто находится в государственной очереди на получение жилья;
- инвесторов в новое строительство. Если покупатель приобретает жилье в новостройке, а не на вторичном рынке, пенсионный взнос не уплачивается.
Часть нотариусов продолжает требовать оплату взноса. Но после покупки квартиры и подписания договора можно подать заявление на возврат средств.
Есть ли дополнительные расходы?
Расходы на нотариуса остаются одной из ключевых статей бюджета покупателя. В большинстве случаев именно покупатель оплачивает нотариальные действия.
Важно! В 2025 году стоимость сопровождения сделки колеблется от 5 000 до 15 000 гривен или составляет от 0,5% от стоимости жилья, в зависимости от региона и сложности сделки.
В дополнительные расходы также могут входить копии документов, выписки из реестров, услуги по ускоренной регистрации и другие технические операции. Эти платежи зависят от конкретного нотариуса и условий сделки и часто влияют на финальную сумму, которую тратит покупатель.
Что платит продавец при продаже квартиры?
Продавец не платит налоги, если квартира находится в собственности более трех лет, это первая продажа жилой недвижимости в текущем году, и жилье не использовалось в предпринимательской деятельности.
Если хотя бы один из критериев не соблюден, продавец уплачивает налог на доходы физических лиц 5% и военный сбор 5% от стоимости продажи.