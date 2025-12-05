Що сплачує покупець при купівлі квартири у 2025 році

Купівля квартири у 2025 році супроводжується низкою витрат, які зазвичай покриває покупець. Під час оформлення угоди важливо розуміти, які податки при купівлі квартири доведеться сплатити та які додаткові платежі можуть виникнути.

Що сплачує покупець?

Під час купівлі квартири у 2025 році покупець бере на себе основні фінансові зобов'язання, пише 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

1% до Пенсійного фонду України. Це обов'язковий внесок, без якого нотаріус не зареєструє право власності. У 2025 році ставка залишається фіксованою та застосовується до операцій на вторинному ринку.

Державне мито. Ставка державного мита за посвідчення договору купівлі-продажу зазвичай становить 1% від вартості квартири. Попри те, що закон дозволяє сторонам обговорити, хто саме сплачує мито, у більшості випадків це сплачує покупець.

Адміністративні платежі. Вони охоплюють витрати за реєстраційні дії, внесення даних у державні реєстри та формування необхідних виписок. Адміністративні платежі часто включають до загального пакета послуг нотаріуса, але можуть оплачуватися окремо.

Яких податків можна уникнути?

У 2025 році передбачені винятки, за яких покупець може не сплачувати 1% внеску до Пенсійного фонду, зазначають у Верховній Раді.

Пільга діє для:

тих, хто купує житло вперше та ніколи не мав у власності іншої нерухомості;

тих, хто перебуває у державній черзі на отримання житла;

інвесторів у нове будівництво. Якщо покупець придбаває житло у новобудові, а не на вторинному ринку, пенсійний внесок не сплачується.

Частина нотаріусів продовжує вимагати оплату внеску. Але після купівля квартири та підписання договору можна подати заяву на повернення коштів.

Чи є додаткові витрати?

Витрати на нотаріуса залишаються однією з ключових статей бюджету покупця. У більшості випадків саме покупець оплачує нотаріальні дії.

Важливо! У 2025 році вартість супроводу угоди коливається від 5 000 до 15 000 гривень або становить від 0,5% від вартості житла, залежно від регіону та складності угоди.

До додаткових витрат також можуть входити копії документів, витяги з реєстрів, послуги з прискореної реєстрації та інші технічні операції. Ці платежі залежать від конкретного нотаріуса та умов угоди й часто впливають на фінальну суму, яку витрачає покупець.

Що сплачує продавець при продажі квартири?