Сколько нужно зарабатывать, чтобы приобрести квартиру по программе "еОселя"

Программа ипотечного кредитования "еОселя" позволяет украинцам приобрести жилье на льготных условиях, однако ключевым требованием остается уровень дохода заемщика. Именно от него зависит, сможет ли банк одобрить кредит и на какую сумму.

Какой доход нужен для покупки однокомнатной квартиры?

Минимальный доход для участия в программе "еОселя" напрямую зависит от стоимости жилья и ежемесячного платежа. Оптимально тратить на ипотеку 40% – 45% дохода, сообщает ЛУН.

При покупке однокомнатной квартиры стоимостью около 1,5 миллиона гривен ежемесячный платеж по кредиту составляет примерно 13 – 14 тысяч гривен.

В таком случае минимальный чистый доход семьи должен быть не менее 32 тысяч гривен в месяц. Именно такой уровень дохода позволяет обслуживать ипотеку без критической нагрузки на семейный бюджет.

Как меняются требования к доходу в зависимости от города?

В регионах с высокими ценами на жилье требования к доходу автоматически растут. В частности, во Львове или Киеве из-за дорогой недвижимости ежемесячные платежи по ипотеке "еОселя" могут быть существенно выше.

Для покупки квартиры в крупных городах минимальный совокупный доход семьи может достигать 50 – 60 тысяч гривен. Окончательная сумма зависит от стоимости выбранной квартиры, размера первого взноса и срока кредитования.

Учитываются ли доходы других членов семьи?

В рамках программы "еОселя" банки могут учитывать не только доход основного заемщика. При необходимости к кредитному соглашению привлекают созаемщиков, чаще всего это супруги или близкие родственники.

Обратите внимание! Банки часто отказывают на этапе финансовой проверки, если ежемесячный платеж превышает допустимую финансовую нагрузку для клиента, объясняет председатель правления "Укрфинжитла" Евгений Мецгер.

Совокупный доход семьи используется для расчета максимально допустимого ежемесячного платежа. При этом все доходы должны быть официальными и подтвержденными документально. Именно этот показатель вместе со стоимостью жилья и первым взносом определяет, сможет ли заявитель получить ипотеку по программе "еОселя" и на каких условиях.

