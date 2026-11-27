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Можно ли получить компенсацию за уничтоженное жилье без оформленного права собственности

Одним из условий получения компенсации является наличие зарегистрированного права собственности на жилье в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, пишет "Судебно-юридическая газета".

Представители отдельных компенсационных комиссий ставят под сомнение право на возмещение украинцев, которые приобрели квартиры по договорам купли-продажи имущественных прав уже после ввода домов в эксплуатацию, но не зарегистрировали право собственности.

Большая Палата Верховного Суда ранее пояснила, что после выполнения условий инвестирования покупатель приобретает имущественные права на квартиру. Однако сам договор еще не делает его владельцем жилья – для этого после завершения строительства необходимо зарегистрировать право собственности. Если застройщик не выполнил своих обязательств, покупатель, полностью и своевременно оплативший имущественные права, может требовать их признания через суд.

Когда договор купли-продажи имущественных прав поможет получить компенсацию

Министерство юстиции Украины разъяснило, что законность заключения таких договоров зависит от даты приобретения права на выполнение строительных работ.

С 10 октября 2022 года действует закон, изменивший правила инвестирования в недвижимость. Он распространяется на объекты, право на строительство которых было получено после вступления закона в силу. По новым правилам после завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию специальные имущественные права переходят в право собственности путем государственной регистрации.

Если заказчик строительства получил право на выполнение строительных работ до 10 октября 2022 года, заключать договоры купли-продажи имущественных прав можно даже после ввода дома в эксплуатацию. Однако заказчик может добровольно распространить на такой объект действие нового закона. В таком случае заключать соответствующие договоры после ввода дома в эксплуатацию запрещено.

Если на дом не распространяется действие закона 2022 года, покупатели могут зарегистрировать право собственности на основании договоров купли-продажи имущественных прав при условии соблюдения других требований законодательства. Это позволит им претендовать на компенсацию за уничтоженное жилье.

Напомним, право на компенсацию за уничтоженное жилье переходит к наследникам, даже если умерший владелец не успел получить жилищный сертификат. Подать заявление на возмещение можно еще до завершения оформления наследства, однако компенсационная комиссия примет окончательное решение только после подтверждения наследственных прав.