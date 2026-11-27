Как получить компенсацию за уничтоженную квартиру без оформленного права собственности / Фото: Pexels
Украинцы, которые не успели оформить право собственности на квартиру до ее уничтожения в результате обстрелов, могут столкнуться с трудностями при получении компенсации. Однако при определенных условиях зарегистрировать право собственности можно на основании договора купли-продажи имущественных прав.
Можно ли получить компенсацию за уничтоженное жилье без оформленного права собственности
Одним из условий получения компенсации является наличие зарегистрированного права собственности на жилье в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, пишет "Судебно-юридическая газета".
Представители отдельных компенсационных комиссий ставят под сомнение право на возмещение украинцев, которые приобрели квартиры по договорам купли-продажи имущественных прав уже после ввода домов в эксплуатацию, но не зарегистрировали право собственности.
Большая Палата Верховного Суда ранее пояснила, что после выполнения условий инвестирования покупатель приобретает имущественные права на квартиру. Однако сам договор еще не делает его владельцем жилья – для этого после завершения строительства необходимо зарегистрировать право собственности. Если застройщик не выполнил своих обязательств, покупатель, полностью и своевременно оплативший имущественные права, может требовать их признания через суд.
Когда договор купли-продажи имущественных прав поможет получить компенсацию
Министерство юстиции Украины разъяснило, что законность заключения таких договоров зависит от даты приобретения права на выполнение строительных работ.
С 10 октября 2022 года действует закон, изменивший правила инвестирования в недвижимость. Он распространяется на объекты, право на строительство которых было получено после вступления закона в силу. По новым правилам после завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию специальные имущественные права переходят в право собственности путем государственной регистрации.
Если заказчик строительства получил право на выполнение строительных работ до 10 октября 2022 года, заключать договоры купли-продажи имущественных прав можно даже после ввода дома в эксплуатацию. Однако заказчик может добровольно распространить на такой объект действие нового закона. В таком случае заключать соответствующие договоры после ввода дома в эксплуатацию запрещено.
Если на дом не распространяется действие закона 2022 года, покупатели могут зарегистрировать право собственности на основании договоров купли-продажи имущественных прав при условии соблюдения других требований законодательства. Это позволит им претендовать на компенсацию за уничтоженное жилье.
Напомним, право на компенсацию за уничтоженное жилье переходит к наследникам, даже если умерший владелец не успел получить жилищный сертификат. Подать заявление на возмещение можно еще до завершения оформления наследства, однако компенсационная комиссия примет окончательное решение только после подтверждения наследственных прав.
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