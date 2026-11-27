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Чи можна отримати компенсацію за знищене житло без оформленого права власності

Однією з умов отримання компенсації є наявність зареєстрованого права власності на житло у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, пише "Судово-юридична газета".

Представники окремих компенсаційних комісій ставлять під сумнів право на відшкодування українців, які придбали квартири за договорами купівлі-продажу майнових прав уже після введення будинків в експлуатацію, але не зареєстрували право власності.

Велика Палата Верховного Суду раніше пояснила, що після виконання умов інвестування покупець набуває майнові права на квартиру. Однак сам договір ще не робить його власником житла – для цього після завершення будівництва необхідно зареєструвати право власності. Якщо забудовник не виконав своїх зобов'язань, покупець, який повністю та своєчасно сплатив за майнові права, може вимагати їх визнання через суд.

Коли договір купівлі-продажу майнових прав допоможе отримати компенсацію

Міністерство юстиції України роз'яснило, що законність укладення таких договорів залежить від дати набуття права на виконання будівельних робіт.

З 10 жовтня 2022 року діє закон, який змінив правила інвестування у нерухомість. Він поширюється на об'єкти, право на будівництво яких отримали після набрання ним чинності. За новими правилами після завершення будівництва та введення будинку в експлуатацію спеціальні майнові права переходять у право власності шляхом державної реєстрації.

Якщо замовник будівництва отримав право на виконання будівельних робіт до 10 жовтня 2022 року, укладати договори купівлі-продажу майнових прав можна навіть після введення будинку в експлуатацію. Проте замовник може добровільно поширити на такий об'єкт дію нового закону. У такому разі укладати відповідні договори після прийняття будинку в експлуатацію заборонено.

Якщо на будинок не поширюється дія закону 2022 року, покупці можуть зареєструвати право власності на підставі договорів купівлі-продажу майнових прав за умови дотримання інших вимог законодавства. Це дозволить їм претендувати на компенсацію за знищене житло.

Нагадаємо, право на компенсацію за знищене житло переходить до спадкоємців, навіть якщо померлий власник не встиг отримати житловий сертифікат. Подати заяву на відшкодування можна ще до завершення оформлення спадщини, однак компенсаційна комісія ухвалить остаточне рішення лише після підтвердження спадкових прав.