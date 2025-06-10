Собственник повысил арендную плату за квартиру: когда это законно, а когда нет

Одна из причин конфликтов между арендодателями и арендаторами – это попытка изменить размер арендной платы уже после заключения договора. Украинское законодательство определяет четкий порядок такой процедуры.

Как отмечает юрист Татьяна Тернавская в комментарии для "РБК-Украина", который цитирует 24 Канал, изменение арендной платы во время действия действующего договора часто вызывает споры.

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Что закон говорит об изменении арендной платы

В Гражданском кодексе говорится о том, что стороны обязаны соблюдать условия договора в течение всего срока его действия.

Это означает, что условия, в частности размер арендной платы, не могут быть изменены в одностороннем порядке, если иное не предусматривает договор или закон,

– объясняет Тернавская.

В каких случаях арендодатель может инициировать изменение суммы аренды квартиры:

Если это предусмотрено договором. Во многих договорах аренды есть пункт, который позволяет собственнику пересматривать размер платы. В таких случаях действия арендодателя считаются законными – при условии соблюдения установленной процедуры.

Во многих договорах аренды есть пункт, который позволяет собственнику пересматривать размер платы. В таких случаях действия арендодателя считаются законными – при условии соблюдения установленной процедуры. По согласию обеих сторон. Размер арендной платы может быть изменен только после подписания дополнительного соглашения обеими сторонами. Если же арендатор не соглашается – предыдущий размер остается в силе до завершения действия договора.

Размер арендной платы может быть изменен только после подписания дополнительного соглашения обеими сторонами. Если же арендатор не соглашается – предыдущий размер остается в силе до завершения действия договора. После пролонгации договора. В случае, если стороны решают продолжить аренду после завершения действующего договора, они могут договориться о новых условиях, в частности изменение арендной платы.

Когда повышение арендной платы является нарушением

Противоречивыми являются ситуации, когда арендодатель в одностороннем порядке сообщает об увеличении арендной платы без каких-либо согласований с арендатором. Если в договоре нет положений, которые позволяют такие изменения, подобные действия владельца являются незаконными.

В такой ситуации арендатор имеет законное право:

не соглашаться с новыми требованиями арендодателя;

продолжать платить ранее согласованную сумму;

обратиться в суд в случае давления или попытки принудительного выселения.

Следует помнить: даже в периоды экономической нестабильности или колебаний на рынке, приоритет имеет соблюдение условий действующего договора.



Договор об аренде защищает как владельца жилья, так и арендатора / Фото Freepik

На что обращать внимание при подписании договора

Перед подписанием соглашения стоит внимательно ознакомиться со всеми пунктами, особенно с теми, что предусматривают возможность изменений в будущем. Часто в договорах можно встретить нечеткие формулировки, вроде: "владелец имеет право пересматривать плату" или "изменения возможны при необходимости". Такие положения должны быть конкретизированы – с указанием, как часто могут вноситься изменения, на каких основаниях и с каким предварительным уведомлением.

Как действовать в случае спора

Если арендодатель пытается изменить сумму оплаты вопреки условиям договора, юристы советуют фиксировать все контакты в письменном виде – через электронную почту или мессенджеры, а также обращаться за правовой поддержкой.

Корректировка арендной платы возможна только по закону и только по взаимному письменному согласию сторон. Арендодатель не имеет права действовать единолично, а арендатор должен знать и защищать свои права.