Як зазначає юристка Тетяна Тернавська у коментарі для "РБК-Україна", який цитує 24 Канал, зміна орендної плати під час дії чинного договору часто спричиняє суперечки.

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Що закон каже про зміну орендної плати

У Цивільному кодексі йдеться про те, що сторони зобов'язані дотримуватись умов договору протягом усього терміну його дії.

Це означає, що умови, зокрема розмір орендної плати, не можуть бути змінені в односторонньому порядку, якщо інше не передбачає договір або закон,

– пояснює Тернавська.

У яких випадках орендодавець може ініціювати зміну суми оренди квартири:

Якщо це передбачено договором. У багатьох договорах оренди є пункт, який дозволяє власнику переглядати розмір плати. У таких випадках дії орендодавця вважаються законними – за умови дотримання встановленої процедури.

У багатьох договорах оренди є пункт, який дозволяє власнику переглядати розмір плати. У таких випадках дії орендодавця вважаються законними – за умови дотримання встановленої процедури. За згодою обох сторін. Розмір орендної плати може бути змінений лише після підписання додаткової угоди обома сторонами. Якщо ж орендар не погоджується – попередній розмір залишається чинним до завершення дії договору.

Розмір орендної плати може бути змінений лише після підписання додаткової угоди обома сторонами. Якщо ж орендар не погоджується – попередній розмір залишається чинним до завершення дії договору. Після пролонгації договору. У разі, якщо сторони вирішують продовжити оренду після завершення чинного договору, вони можуть домовитися про нові умови, зокрема зміну орендної плати.

Коли підвищення орендної плати є порушенням

Суперечливими є ситуації, коли орендодавець в односторонньому порядку повідомляє про збільшення орендної плати без будь-яких погоджень із орендарем. Якщо в договорі немає положень, які дозволяють такі зміни, подібні дії власника є незаконними.

У такій ситуації орендар має законне право:

не погоджуватись із новими вимогами орендодавця;

продовжувати сплачувати раніше узгоджену суму;

звернутися до суду у разі тиску чи спроби примусового виселення.

Слід пам'ятати: навіть у періоди економічної нестабільності чи коливань на ринку, пріоритет має дотримання умов чинного договору.



Договір про оренду захищає як власника житла, так і орендаря / Фото Freepik

На що звертати увагу при підписанні договору

Перед підписанням угоди варто уважно ознайомитися з усіма пунктами, особливо з тими, що передбачають можливість змін у майбутньому. Часто в договорах можна зустріти нечіткі формулювання, на кшталт: "власник має право переглядати плату" або "зміни можливі за необхідності". Такі положення мають бути конкретизовані – із зазначенням, як часто можуть вноситися зміни, на яких підставах і з яким попереднім повідомленням.

Як діяти у разі спору

Якщо орендодавець намагається змінити суму оплати всупереч умовам договору, юристи радять фіксувати всі контакти в письмовому вигляді – через електронну пошту або месенджери, а також звертатися по правову підтримку.

Коригування орендної плати можливе лише за законом і лише за взаємною письмовою згодою сторін. Орендодавець не має права діяти одноосібно, а орендар має знати та захищати свої права.