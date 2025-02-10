От заброшенного сарая до роскошного дома: кадры невероятного преображения здания

Семья из США превратила заброшенный сарай в дом своей мечты. Владелица жилья утверждает, что ремонт они с мужем сделали собственноручно и изрядно довольны результатом.

Своей историей супруги из Южной Каролины поделились в ютубе. О превращении сарая в дом рассказывает 24 Канал.

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Семья превратила сарай в дом

Семья из 6 человек превратила заброшенный сарай в дом своей мечты. Владелица жилья Натали рассказала, как вместе с мужем создала уютный дом.

Общая площадь дома – 71 квадратный метр. Здесь есть одна спальня, ванная, большая кухня, столовая, гостиная, а также чердак, где спят старшие дети,

– рассказала женщина.

И добавила, что на ремонт сарая они потратили 68 тысяч долларов, то есть примерно 2,83 миллиона гривен. Однако реализация проекта могла бы быть гораздо дороже, если бы не смекалка мужа Натальи.

Супруги решили обустроить сарай и пожить в нем, чтобы не платить за аренду, пока строится их постоянное жилье. Кроме того, в будущем сарай можно продать по выгодной цене, чтобы вернуть вложенные в него деньги.

По словам хозяев, в доме достаточно места для хранения всех необходимых вещей. В частности, там есть шкаф для верхней одежды, большая кухонная кладовая для запасов пищи и бытовой техники.

В гостиной открытой планировки есть большой угловой диван. А спальня создает впечатление, как будто вы в роскошном гостиничном номере.

Как выглядит дом, который был сараем: смотрите видео

Пользователи сети в восторге от дома

Пользователи сети, побывав на виртуальной экскурсии, были поражены тем, насколько роскошно выглядит дом, который еще недавно был сараем. Вот какие комментарии они писали:

Это, пожалуй, лучше всего обустроенный сарай, который я когда-либо видела.

Ого! Вы замечательно поработали над декором, все так уютно и хорошо организовано.

Замечательно, я бы жил в этом доме.

Удивительно! Каждая деталь настолько хорошо продумана. Такой красивый дом, я бы точно не назвал его сараем.

Часть пользователей предложил владельцам рассмотреть в будущем вариант сдачи жилья в аренду или оставить дом в наследство детям.