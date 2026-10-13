Можно ли продать квартиру во время военного положения

Договоры купли-продажи недвижимости во время военного положения обязательно заверяются нотариусом. Перед оформлением сделки необходимо убедиться, что он имеет право проводить такие операции в соответствии с действующими правилами, пишет DIM.RIA.

Сложности могут возникнуть, если владелец находится за границей или недвижимость расположена на временно оккупированной территории. Также возможность оформить продажу зависит от доступа к государственным реестрам, ведь без проверки необходимых сведений нотариус не сможет удостоверить договор.

Что нужно проверить перед продажей квартиры

Прежде всего владельцу следует проверить документы на квартиру и убедиться, что информация о праве собственности соответствует данным Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Также нужно обратить внимание на технический паспорт, особенно если в квартире проводилась перепланировка.

Важно! Если фактическое состояние жилья отличается от документов, это может затруднить оформление продажи. Точный перечень документов лучше заранее уточнить у нотариуса, поскольку он зависит от обстоятельств собственника и особенностей недвижимости.

Не менее важно проверить, не находится ли квартира находится под арестом, и нет ли запрета на ее отчуждение. Если у жилья несколько совладельцев, необходимо выяснить, как каждый из них будет участвовать в сделке. Из-за ареста квартиры или проблем с совладельцами продажа может затянуться или вообще не состояться.

Стоит ли продавать жилье во время военного положения

Решение о продаже квартиры зависит от потребностей владельца, расположения жилья и ситуации на местном рынке недвижимости.

Например, продажа может быть оправдана, если деньги нужны для переезда, покупки другой квартиры или покрытия срочных расходов. В то же время спешить с таким решением только из-за страха или неопределенности не стоит, ведь есть риск согласиться на невыгодную цену.

Прежде чем выставлять квартиру на продажу, нужно выяснить, есть ли спрос на подобное жилье в районе. Для этого стоит сравнить цены на квартиры с похожей площадью, состоянием и расположением, а также оценить, как быстро находят покупателей такие объекты.

Напомним, что перед продажей квартиры дорогой ремонт не всегда оправдывает затраты. В то же время даже мелкие неисправности, в частности протекание кранов или повреждения стен, могут стать причиной торговли и снижения цен на жилье.