Чи можна продати квартиру під час воєнного стану

Договори купівлі-продажу нерухомості під час воєнного стану обов'язково посвідчує нотаріус. Перед оформленням угоди потрібно переконатися, що він має право проводити такі операції відповідно до чинних правил, пише DIM.RIA.

Складнощі можуть виникнути, якщо власник перебуває за кордоном або нерухомість розташована на тимчасово окупованій території. Також можливість оформити продаж залежить від доступу до державних реєстрів, адже без перевірки необхідних відомостей нотаріус не зможе посвідчити договір.

Що потрібно перевірити перед продажем квартири

Насамперед власнику слід перевірити документи на квартиру та переконатися, що інформація про право власності відповідає даним Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Також потрібно звернути увагу на технічний паспорт, особливо якщо у квартирі проводили перепланування.

Важливо! Якщо фактичний стан житла відрізняється від документів, це може ускладнити оформлення продажу. Точний перелік документів краще заздалегідь уточнити в нотаріуса, оскільки він залежить від обставин власника та особливостей нерухомості.

Не менш важливо перевірити, чи не перебуває квартира під арештом та чи немає заборони на її відчуження. Якщо житло має кількох співвласників, необхідно з'ясувати, як кожен із них братиме участь в угоді. Через арешт квартири або проблеми зі співвласниками продаж може затягнутися чи взагалі не відбутися.

Чи варто продавати житло під час воєнного стану

Рішення про продаж квартири залежить від потреб власника, розташування житла та ситуації на місцевому ринку нерухомості.

Наприклад, продаж може бути виправданим, якщо гроші потрібні для переїзду, купівлі іншої квартири або покриття термінових витрат. Водночас поспішати з таким рішенням лише через страх чи невизначеність не варто, адже є ризик погодитися на невигідну ціну.

Перед тим як виставляти квартиру на продаж, потрібно з'ясувати, чи є попит на подібне житло в районі. Для цього варто порівняти ціни на квартири зі схожою площею, станом і розташуванням, а також оцінити, як швидко знаходять покупців такі об'єкти.

Нагадаємо, перед продажем квартири дорогий ремонт не завжди виправдовує витрати. Водночас навіть дрібні несправності, зокрема протікання кранів або пошкодження стін, можуть стати причиною торгу та зниження ціни житла.