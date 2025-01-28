На продажу выставили ракетную базу: как выглядит роскошное подземное жилье

В США в 60-х годах прошлого века функционировала база межконтинентальных баллистических ракет. Теперь подземные помещения отреставрировали и предлагают как жилье.

Что известно о жилых помещениях, как они выглядят и сколько стоят, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Luxury Property News.

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Когда и для чего построили базу

В 1959 году в Аллене, что в американском штате Канзас, построили базу межконтинентальных баллистических ракет Convair SM-65 Atlas. Она была одной из 132, возведенных для хранения такого типа ракет.

Как ракетная база стала жильем

В 2017 году базу переоборудовали в подземный семейный дом. Теперь помещение появилось на рынке недвижимости. За жилье в шахте просят 749 000 долларов.

На первый взгляд, внутреннее пространство не слишком уютное, ведь большая его часть – пустое пространство, назначение которого быть укрытием.

Как выглядит жилье, которое когда-то было ракетной базой: Фото Jam Press

Первые несколько комнат не имеют мебели и соединены тоннелем. Однако гостиная и кухня объединены в одну просторную зону. Внутри есть две спальни с ковровым покрытием, телевизорами и двуспальной кроватью. В квартире также есть стиральная машина, духовка и холодильник, комната с туалетом и душем, в которую есть вход из спальни.

Кроме просторного жилья, на территории есть взлетно-посадочная полоса. Ее длина составляет 380 метров.

В целом весь комплекс занимает площадь более 1 400 квадратных метров на 9,3 гектара обособленной земли. Территория со всех сторон окружена металлической сеткой и колючей проволокой.