Реальная стоимость квартиры: как узнать и обязательна ли ее оценка перед продажей

Продавая или покупая недвижимость, необходимо определить рыночную стоимость помещения. Это важно не только для установления правильной цены, но и для начисления налогов.

Как осуществить оценку стоимости жилья и какие факторы влияют на цену, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новости.LIVE.

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Обязательно ли оценка недвижимости

В соответствии с законодательством Украины оценку жилья при его продаже для физических лиц следует проводить обязательно. Это нужно для определения базы налогообложения. Исключениями являются сделки между юридическими лицами, в таких случаях оценку можно не проводить.

Оценку можно осуществить самостоятельно или ее может провести профессиональный оценщик.

Как провести оценку жилья самостоятельно

Самостоятельно оценить квартиру возможна через официальный электронный сервис Фонда государственного имущества Украины. Чтобы сделать это нужно:

зарегистрироваться на платформе, используя электронную подпись;

ввести основные параметры квартиры – место ее расположения, площадь, состояние ремонта;

дождаться автоматического расчета системы, которая сообщит о предварительной стоимости недвижимости.

Такой вариант имеет преимущество – он бесплатный. Однако следует внимательно вводить данные, ведь некорректная информация может ощутимо завысить оцененную стоимость. А это будет означать, что налоги будут выше.



Оценку недвижимости при ее продаже физлицам проводить обязательно / Фото Depositphotos

Чтобы самому провести оценку помещения сделайте следующие шаги:

просмотрите объявления на специализированных сайтах, учитывая площадь, район, состояние квартиры;

определите среднюю стоимость одного квадратного метра – суммируйте стоимость похожих объектов и разделите на их общую площадь;

скорректируйте стоимость – если ваше жилье в лучшем состоянии, увеличьте цену, если в худшем – уменьшите.

Что влияет на рыночную стоимость квартиры

Чтобы результаты был максимально точным, нужно учесть такие аспекты:

локация – цены в центре и в спальных районах отличаются;

инфраструктура – наличие транспорта, школ, магазинов, парков имеет влияние на цену;

этажность – квартиры на средних этажах преимущественно дороже;

планировка, состояние квартиры – наличие ремонта делает квартиру дороже;

правовой статус – долги за комуслуги или другие задолженности также влияют на цену;

ситуация на рынке недвижимости тоже задает тенденции на цены.

Заметим, что самостоятельная оценка квартиры даст возможность определить предварительную стоимость жилья. При официальном оформлении сделок стоит все же обратиться к эксперту. Отчет об оценке недвижимости действителен 6 месяцев.