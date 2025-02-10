Владелец не понимал, почему ремонт в его доме затягивается, пока не проверил камеры

53-летний американец из Алабамы решил сделать ремонт в своем доме. Уже под конец всех работ мастера начали затягивать, и владелец не понимал причины. Ему пришлось просмотреть камеры видеонаблюдения.

Американец, по имени Джон, долго ждал установки последней детали – кухонной столешницы. Проверив записи с камер, мужчина понял, что рабочие напортачили, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на сообщение их популярной платформы Reddit.

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Что владелец увидел на камерах

Новая столешница сломалась в руках мастеров, которые привезли ее и пытались вдвоем занести в дом. Интересно, что мужчины после этого сразу исчезли.

"Это был последний штрих во время ремонта на первом этаже. В день, когда рабочие должны были доставить столешницу, они внезапно исчезли. Я подумал, что ребята ушли на обед, или, возможно, отложили работу из-за погоды. Через несколько дней, когда узнал истинную причину задержки, пошел просматривать камеры наблюдения,

– рассказал Джон.

На записи показано, как двое мужчин берут столешницу с разных краев и идут ко входу в дом. Когда один из них переступает порог, материал складывается пополам и падает.

Как рабочие сломали столешницу: смотрите видео

Что пишут в комментариях

"Надо было или установить раковину, или вырезать отверстие уже на месте", – посоветовал один из пользователей. "Хорошо, что столешница сломалась именно тогда, а не внутри, где новый пол", – написали в комментариях.

Владелец добавил, что один из рабочих просто застыл на месте, когда столешница разломилась надвое. Если бы он оставил запись длиннее, то видео было бы действительно эпическим.